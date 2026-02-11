Obavijesti

KAKVE RIJEČI

Njemačka ikona pohvalila je Vuškovića: 'Što on vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marcus Brandt/DPA

Uvjeren sam u njegov potencijal. Ali za mene bi bilo važnije da Vušković s 18 godina igra utakmice, a ne da se usredotoči na veliku plaću, rekao je Lothar Matthäus o Luki Vuškoviću

Admiral

Luka Vušković (18) svjetska je senzacija na stoperu. Igra sjajnu sezonu na posudbi iz Tottenhama u HSV-u i nakon skoro svake utakmice stižu pohvale na njegov račun. U zraku je praktički nepobjediv, miran je i staložen u obrani, a krasi ga i "nos za gol". sada je dobio pohvale i od ikone njemačkog, ali i svjetskog nogometa, Lothara Matthäusa.

GER, Hamburger SV vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 20, Saison 2025/2026, 31.01.2026
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

- Ono što on vidi s 18 godina, ja nisam vidio ni s 30. Može organizirati igru i voditi obranu. Takvo što se rijetko viđa - rekla je legenda Bayerna, a u razgovoru za Bild dao je mladom hrvatskom stoperu nekoliko savjeta:

- Uvjeren sam u njegov potencijal. Ali za mene bi bilo važnije da Vušković s 18 godina igra utakmice, a ne da se usredotoči na veliku plaću. Iako je sigurno pun samopouzdanja, već i za Nica Schlotterbecka sumnjam da bi se lako izborio za mjesto pored Jonathana Taha i Dayota Upamecana. Da sam na Vuškovićevom mjestu, igrao bih negdje drugdje još godinu ili dvije.

Vušković je u 18 nastupa za HSV zabio četiri gola te je jedan od najboljih mladih stopera lige. Vrijednost prema Transfermarktu mu je 40 milijuna eura, a zanimljivo će biti za vidjeti gdje će nastaviti karijeru nakon ove sezone. Tottenhamov je igrač, ali oko njega "njuškaju" brojni veliki klubovi među kojima je i Bayern.

OSTALO

