PRESEDAN
U Murskom Središu dobio je izbore s jednim osvojenim glasom! A glasao sam za sebe...
Na izborima za predstavnika Roma u Murskom Središću jedini kandidat osvojio je jedan zlatni glas i ušao u gradsko vijeće, javlja Dnevnik.hr.
Milorad Mihanović sam je za sebe glasao, tvrdi, u znak prosvjeda nakon neuspjele ustavne tužbe zbog poraza na izborima za zamjenika župana.
Od 270 birača na izbore je izašlo njih četvero, a tri listića bila su nevažeća.
- Sve je legalno - poručuju iz DIP-a za Dnevnik.
