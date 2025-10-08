Obavijesti

News

PRESEDAN

U Murskom Središu dobio je izbore s jednim osvojenim glasom! A glasao sam za sebe...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik: Izlaznost u Šibeniku manja nego u prvom krugu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Od 270 birača na izbore je izašlo njih četvero, a tri listića bila su nevažeća...

Na izborima za predstavnika Roma u Murskom Središću jedini kandidat osvojio je jedan zlatni glas i ušao u gradsko vijeće, javlja Dnevnik.hr.

Milorad Mihanović sam je za sebe glasao, tvrdi, u znak prosvjeda nakon neuspjele ustavne tužbe zbog poraza na izborima za zamjenika župana.

Od 270 birača na izbore je izašlo njih četvero, a tri listića bila su nevažeća.

- Sve je legalno - poručuju iz DIP-a za Dnevnik.

