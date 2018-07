U muzeju 'Memo' Puljani se prisjećaju zlatnog doba 'Juge'

Miris tek skuhane kave dok svira glazba KUD Idijota i Atomskog skloništa vraća Puljane u doba bivše Jugoslavije, a sve to i još puno više može se pogledati u novootvorenom muzeju "Memo" koji predstavlja vremeplov od 50-tih do 80-tih godina prošlog stoljeća.

U pulskom muzeju “Memo”: Stari fićo i učionica iz doba bivše Jugoslavije

U pulskom muzeju “Memo”: Stari fićo te učionica iz doba bivše Jugoslavije Reporterka: Dijana Marić Posted by 24sata Video on Thursday, 5 July 2018

- Osjećam se kao kod kuće jer u ovom muzeju je i kompletno uređen stan kakav su brojne obitelji, pa i ja imale u to vrijeme. Stari telefon na okretanje brojčanika kakav nitko više nema, Titova slika na zidu sobe, kuhinja opremljena svim aparatima toga vremena, pa i stari fićo koji je nakrcan stvarima na krovu auta, otkriva kako se nekad obiteljski u fići putovalo "s guštom" na more ili drugdje. To su bila neka sretnija vremena kojih se rado prisjećam - kazala je starija posjetiteljica muzeja.

Idejni začetnik muzeja je Filip Zoričić koji je oduševljen reakcijom posjetitelja.

- Probali smo pokriti svako sjećanje i način života od '50-ih do kraja 80-ih godina. Tu su bitne sitnice, a već mjesto od dvjestotinjak kvadrata u kojem se muzej nalazi, u prostoru je nekadašnje kultne slastičarnice "Kod Mađara". To mnogima predstavlja sretno sjećanje na šampite i kolače koji su oni stariji Puljani obožavali. Čak i kava u posudama u staroj kuhinji stoji od 80-tih godina prošlog stoljeća i tako i miriše. Žene imaju svoj kutak s nekad popularnom "haubom" ispod koje su održavale frizuru dok su čitale modni časopis "Burda - odao je Zoričić.

Neobični muzej ima tri cjeline: u prvoj, pod nazivom "Život na ulici", stoji spomenuti fićo koji je još u voznom stanju, motor Tomos, bicikl poni... Ulazi se potom u drugi dio "Trg kod Mađara". Puljani se u tom dijelu mogu prisjetiti školskih vremena pogledom na ploču s natpisom bivše škole "Moša Pijade" ,a tu je i dječji vrtić.

- Treći dio je stan, a u njemu živi majka koja radi u nekadašnjoj Arena trikotaži, dok je otac Uljanikovac i imaju dvoje djece. Mlađe dijete se igra fliperom i skuplja značke, a stariji ima prva računala i sluša pulski rock - rekao je Zoričić i dodao da je Memo muzej za sve generacije, jer oni stariji se mogu prisjetiti kako su nekada živjeli, mlađi se žele "vratiti" u dane bezbrižnog djetinjstva, a oni najmlađi će se "čudom čuditi" gledajući u stare stvari od kojih mnoge nikada nisu imali prilike vidjeti. Muzej je otvoren svakoga dana od 10 do 22 sata.