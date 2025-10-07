U naletu auta kraj Križevaca ozlijeđeno dijete, helikopterom ga hitno prevezli u bolnicu

Dijete je ozlijeđeno nakon što je na njega naletio automobil u mjestu Vojakovac nedaleko od Križevaca. Prometna nesreća dogodila se u utorak oko 18 sati, a prema prvim informacijama, dijete je zadobilo teške ozljede

Na teren je odmah upućena hitna medicinska pomoć, a zbog ozbiljnosti ozljeda angažiran je i helikopter hitne pomoći koji je sletio na igralište u mjestu te prevezao dijete u bolnicu na daljnje liječenje.

Točan uzrok i okolnosti nesreće bit će poznati nakon što policija završi očevid koji je još uvijek u tijeku, piše Prigorski.hr.

Iz policije su u međuvremenu izvijestili da je vozilom upravljao 73-godišnji vozač koji nije bio pod utjecajem alkohola.