TEŠKE OZLJEDE

U naletu auta kraj Križevaca ozlijeđeno dijete, helikopterom ga hitno prevezli u bolnicu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL

Točan uzrok i okolnosti nesreće bit će poznati nakon što policija završi očevid koji je još uvijek u tijeku

Dijete je ozlijeđeno nakon što je na njega naletio automobil u mjestu Vojakovac nedaleko od Križevaca. Prometna nesreća dogodila se u utorak oko 18 sati, a prema prvim informacijama, dijete je zadobilo teške ozljede 

Na teren je odmah upućena hitna medicinska pomoć, a zbog ozbiljnosti ozljeda angažiran je i helikopter hitne pomoći koji je sletio na igralište u mjestu te prevezao dijete u bolnicu na daljnje liječenje.

UHITILI SU JE Sudarila se s kamionom u Zadru u rotoru: Vozila je u krivom smjeru, u krvi joj našli i drogu
Sudarila se s kamionom u Zadru u rotoru: Vozila je u krivom smjeru, u krvi joj našli i drogu

Točan uzrok i okolnosti nesreće bit će poznati nakon što policija završi očevid koji je još uvijek u tijeku, piše Prigorski.hr.

Iz policije su u međuvremenu izvijestili da je vozilom upravljao 73-godišnji vozač koji nije bio pod utjecajem alkohola.

