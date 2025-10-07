Točan uzrok i okolnosti nesreće bit će poznati nakon što policija završi očevid koji je još uvijek u tijeku
TEŠKE OZLJEDE
U naletu auta kraj Križevaca ozlijeđeno dijete, helikopterom ga hitno prevezli u bolnicu
Dijete je ozlijeđeno nakon što je na njega naletio automobil u mjestu Vojakovac nedaleko od Križevaca. Prometna nesreća dogodila se u utorak oko 18 sati, a prema prvim informacijama, dijete je zadobilo teške ozljede
Na teren je odmah upućena hitna medicinska pomoć, a zbog ozbiljnosti ozljeda angažiran je i helikopter hitne pomoći koji je sletio na igralište u mjestu te prevezao dijete u bolnicu na daljnje liječenje.
Točan uzrok i okolnosti nesreće bit će poznati nakon što policija završi očevid koji je još uvijek u tijeku, piše Prigorski.hr.
Iz policije su u međuvremenu izvijestili da je vozilom upravljao 73-godišnji vozač koji nije bio pod utjecajem alkohola.
