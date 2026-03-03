U napadima pogođeni ulazi nuklearnog kompleksa u Iranu

Ulazi u iranski podzemni nuklearni kompleks za obogaćivanje uranija u Natanzu, koji je bio bombardiran prošle godine, pogođeni su u sklopu najnovijih američko-izraelskih napada na zemlju, potvrdila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) u utorak. Podzemno Postrojenje za obogaćivanje uranija (FEP) jedno od je tri za koja je poznato da su bila u funkciji kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države izvele napade na iranska nuklearna postrojenja prošlog lipnja.

"Na temelju najnovijih dostupnih satelitskih snimki, IAEA sada može potvrditi da je nedavno (nastala) djelomična šteta na ulaznim zgradama iranskog podzemnog Postrojenja za obogaćivanje uranija Natanz", objavila je agencija na društvenoj platformi X.

"Ne očekuju se nikakve radiološke posljedice, a u samom FEP-u, koji je teško oštećen u sukobu u lipnju, nije zabilježena nikakva dodatna šteta", dodala je agencija.

Nalazi agencije odgovaraju onima koje je američki think tank Institut za znanost i međunarodnu sigurnost objavio u ponedjeljak nakon što je Iran rekao da je Natanz pogođen u nedjelju, a IAEA odgovorio da eventualni vojni udari nisu bili većih razmjera.