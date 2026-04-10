U nedjelju izbori u Mađarskoj, objavili nove rezultate ankete

Mađarska stranka desnog centra Tisa ima prednost pred vladajućom strankom Fidesz premijera Viktora Orbana uoči parlamentarnih izbora u nedjelju, pokazali su rezultati ankete objavljene u novinama Nepszava u petak.

Nacionalist Orban se suočava s najvećim izazovom za svoju 16-godišnju vlast, no velik broj neodlučnih birača znači da je ishod izbora neizvjestan, piše Reuters.

Tisa, koju vodi bivši vladin insajder Peter Magyar, uživa podršku od 52 posto kada je riječ o biračima koji su odlučili za koga će glasati, a Fidesz podržava njih 39 posto, pokazali su rezultati predizborne ankete koju je proveo institut Publicus.

Anketa, u kojoj je sudjelovalo 1000 osoba, pokazala je da od svih birača 38 posto podržava Tisu, a 29 posto Fidesz.

Oko 25 posto ispitanika je reklo da još nisu odlučili koga će podržati.