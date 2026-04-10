Obavijesti

News

ORBAN U PROBLEMU?

U nedjelju izbori u Mađarskoj, objavili nove rezultate ankete

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MARTON MONUS/REUTERS

Nacionalist Orban se suočava s najvećim izazovom za svoju 16-godišnju vlast, no velik broj neodlučnih birača znači da je ishod izbora neizvjestan, piše Reuters

Mađarska stranka desnog centra Tisa ima prednost pred vladajućom strankom Fidesz premijera Viktora Orbana uoči parlamentarnih izbora u nedjelju, pokazali su rezultati ankete objavljene u novinama Nepszava u petak.

Nacionalist Orban se suočava s najvećim izazovom za svoju 16-godišnju vlast, no velik broj neodlučnih birača znači da je ishod izbora neizvjestan, piše Reuters.

Tisa, koju vodi bivši vladin insajder Peter Magyar, uživa podršku od 52 posto kada je riječ o biračima koji su odlučili za koga će glasati, a Fidesz podržava njih 39 posto, pokazali su rezultati predizborne ankete koju je proveo institut Publicus.

Anketa, u kojoj je sudjelovalo 1000 osoba, pokazala je da od svih birača 38 posto podržava Tisu, a 29 posto Fidesz.

Oko 25 posto ispitanika je reklo da još nisu odlučili koga će podržati.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!
24SATA OTKRIVAJU

IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!

Siniša Krajač je drugi čovjek HOO-a. Sin je bio sedam dana u Poreču u špici sezone. Osim smještaja u hotelu, judo savez je platio i 40 računa za pića koja je sin 'trusio' uz bazen ili u lounge baru. Sve pokušavaju prikriti
UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom

Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
BOMBA IZ AMERIKE Melania prekida s Trumpom? 'Saznala je pravu istinu, zna da brod tone'
TVRDI ALEX JONES

BOMBA IZ AMERIKE Melania prekida s Trumpom? 'Saznala je pravu istinu, zna da brod tone'

Kontroverzni komentator Alex Jones tvrdi da Melania Trump napušta svog supruga Donalda, jer "zna da brod tone"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026