U nedjelju moguća grmljavinska nevremena, izdana upozorenja. Idući tjedan opet nestabilno...

Subota je bila sunčana, ugodna, ne prevruća, ali u nedjelju stiže nova promjena vremena...

Temperature će na sjeveru države pasti za nekoliko stupnjeva, a tmurni oblaci nadvit će se nad većinom Hrvatske.

- U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno i izraženijima. U Dalmaciji pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu će puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i bura. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na Jadranu između 20 i 24 °C. Najviša dnevna od 23 do 29, na moru između 28 i 33 °C - piše DHMZ.

Opet su za većinu Hrvatske upaljeni i meteoalarmi. Osječka, zagrebačka, karlovačka, gospićka i riječka regija su u 'žutom upozorenju', što, objašnjava DHMZ, predstavlja "potencijalno opasno vrijeme". Upozorenja su za ove regije izdana zbog mogućnosti jačih pljuskova s grmljavinom.

Ostatak Hrvatske je u 'povoljnom' zelenom...

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - savjetuju iz DHMZ-a za regije u kojima je na snazi žuto upozorenje.

A kakvo nas vrijeme očekuje idućeg tjedna doznali smo u prognozi Nove TV.

- U prva dva dana sljedećeg tjedna na kopnu sunčano, a uz prolazno više oblaka, u gorju je u ponedjeljak moguć poneki pljusak. U srijedu zatim nova, ali isto prolazna promjena vremena. U unutrašnjosti će sredinom tjedna dakle biti promjenjivo i nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Idućih dana na kopnu će biti vrlo toplo, ali ne i vruće. Uglavnom do 30 stupnjeva. Na Jadranu će se zadržati vruće te će prevladavati sunčano. Sve do srijede kad bi, ponovno na sjevernom dijelu moglo biti ponekog pljuska: vjerojatnost za njih raste prema kraju dana. Vjetar slab, sjeverozapadni i jugozapadni, a u utorak navečer će okrenuti na jugo koje će u srijedu jačati - piše Dnevnik.hr