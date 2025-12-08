Obavijesti

U nedjelju starta Advent run! Evo koje ulice će biti zatvorene

Natjecatelji Zagreb Advent Runa prolaze Trgom bana Josipa Jelačića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Organizatori pozivaju građane i sudionike da unaprijed isplaniraju dolazak te koriste alternativne pravce i javni prijevoz kako bi se izbjegle gužve

Uoči desetog izdanja Zagreb Advent Run-a, koji će se održati u nedjelju, 14. prosinca u podne, organizatori najavljuju privremene izmjene u prometu u širem središtu grada. Zatvaranja ulica provode se radi sigurnosti nekoliko tisuća trkača i posjetitelja, a građanima se preporučuje korištenje javnog prijevoza te izbjegavanje dolaska automobilima.

Kako bi se osigurao nesmetan start i cilj ispred hotela Zonar Zagreb, Metalčeva i Žajina ulica bit će zatvorene od 8:00 do 16:00 sati. Organizatori posebno upozoravaju stanare da na vrijeme premjeste vozila, jer će se automobili koji ometaju trasu uklanjati.

Promet će biti privremeno zatvoren i duž trasa utrka na 5 i 10 kilometara, i to od 11:50 do 13:30 sati.

Utrka na 5 km vodi sudionike iz Metalčeve u Trakošćansku, Ozaljsku i dalje u Vukovarsku, potom Florijana Andrašeca, Tratinsku, Savsku i Vodnikovu. Ruta se nastavlja kroz Gajevu, Ulicu Baruna Trenka, Jurja Žerjavića, Trg Marka Marulića, Isidora Kršnjavoga, Božidara Adžije, Kranjčevićevu i Trakošćansku, a završava povratkom u Metalčevu.

Desetkilometarska utrka prolazi istim početnim dijelom trase, nakon čega se širi na centar grada: preko Trgova Ante Starčevića i kralja Tomislava, Branimirove i Draškovićeve ulice, te kroz Trg Josipa Langa, Ribnjak i Medveščak sve do okreta kod Sinkovićeve ulice. Povratak vodi istim putem do centra, preko Jurišićeve, Trga bana Jelačića, Praške, Zrinjevca, Hebrangove, Trga Republike Hrvatske te ulica Vjekoslava Klaića, Franje Hochmana, Jagićeve, Adžijine i Žajine, gdje je cilj.

Organizatori pozivaju građane i sudionike da unaprijed isplaniraju dolazak te koriste alternativne pravce i javni prijevoz kako bi se izbjegle gužve. Jubilarni sportski događaj, poručuju, trebao bi proteći uz minimalne zastoje i dobro raspoloženje.

Detaljne rute i dodatne informacije dostupne su na službenoj stranici događaja: www.zagrebadventrun.hr.

OSTALO

