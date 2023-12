U nedjelju sunčano, na Jadranu meteoalarm zbog jake bure

U nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme, na Jadranu i vedro, a u unutrašnjosti će ujutro mjestimice biti magle koja može biti dugotrajna, osobito u središnjim predjelima. Na kopnu će puhati većinom slab vjetar. Na Jadranu će umjerena i jaka bura do sredine dana oslabjeti, a prema otvorenom moru potom će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, glasi prognoza DHMZ-a.

Najniža temperatura od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna između 5 i 9 u unutrašnjosti te od 11 do 15 °C duž obale.

Za Kvarner, Sjevernu, Srednju i Južnu Dalmaciju upaljen je narančasti meteoalarm zbog jake bure.

U nastavku slijedi detaljnija, HRT-ova, prognoza za nedjelju i nadolazeće dane.

Manje vjetrovita nedjelja, na Jadranu i sunčana

U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano, a ujutro će mjestimice biti magle, osobito uz Savu i Dravu. Puhat će većinom slab južni i jugozapadni vjetar. Jutro će biti hladno s temperaturom od -4 do -2 °C, a najviša dnevna temperatura između 5 i 7 °C. Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će ujutro biti mraza i mjestimične magle koja se ponegdje može i dulje zadržati. Sredinom dana i poslijepodne će biti djelomice sunčano vrijeme. Puhat će većinom slab vjetar.

Na sjevernom Jadranu te u Lici i Gorskom kotaru bit će pretežno sunčano. Ujutro u gorskim krajevima mjestimice mraz i magla. Duž obale će prijepodne puhati umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, koja će sredinom dana oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -3 do 0 °C, uz obalu između 4 i 6 °C. Najviša dnevna temperatura od 5 do 7 °C, na moru između 12 i 14 °C.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro će puhati umjerena i jaka, ponegdje i olujna bura koja će već prijepodne oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. More će biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 0 do 2 °C, na obali i otocima između 5 i 8 °C. Najviša dnevna uglavnom od 12 do 14 °C.

Oko prosječne temperature zraka za sredinu prosinca bit će i na jugu Hrvatske, uz obilje sunčana vremena. Ujutro će puhati umjerena i jaka bura, zatim slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Idućih dana stabilno

- Idućih dana u unutrašnjosti stabilno - prevladavat će sunčano, u ponedjeljak i utorak mjestimice s maglom koja se može i dulje zadržati. Jutra će biti hladna, ponegdje sa slabim mrazom, a dnevna temperatura malo viša od prosjeka za ovo doba godine.

- Na Jadranu većinom sunčano te iznadprosječno toplo. Na sjevernom dijelu u utorak je mjestimice moguća magla, a u srijedu će ponegdje pasti i malo kiše. U ponedjeljak će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a u srijedu umjereno i jako jugo- prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.