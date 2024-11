U nedjelju temperature idu opet ispod nule, a kraj tjedna donosi i snijeg? 'Bilo bi ga do nizina...'

Stručnjaci iz DHMZ-a prognoziraju za nedjelju djelomično sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti u noći i prijepodne mjestimice magla i niski oblaci koji se lokalno mogu duže zadržati.

- U drugom dijelu dana na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj naoblačenje, navečer mjestimice kiša. Vjetar većinom slab, u gorju i na sjevernom Jadranu ponegdje umjeren jugozapadni, a na jugu još ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 2, na Jadranu od 5 do 10 °C, a najviša dnevna između 7 i 12, na moru od 13 do 18 °C - navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Početak radnog tjedna donosi nam promijenjivo vrijeme.

- U prvoj polovini novog tjedna na kopnu promjenjivo s povremenom kišom, na koju osobito valja računati u utorak i srijedu. Jutra manje hladna nego za vikend, a u srijedu, nakon toplijeg prvog dijela dana zahladnjenje pa su u gorju mogući susnježica i snijeg - navodi meteorolog Krunoslav Mikec za HRT.

- Povremena kiša i na Jadranu, posebno u utorak i srijedu. Uz to, bit će ponegdje jakog juga i jugozapadnjaka te će zatopliti, a u ponedeljak će prolazno na sjeveru zapuhati bura - prognozirao je meteorolog.

Kraj tjedna nam, prema pisanju IstraMeta donosi i snijeg.

- Možda nas vrijeme nagradi i ovakvom ciklonom. Snijega bi bilo do nizina - navode.