U Njemačkoj pronašli nestalog Hrvata nakon deset dana potrage: 'Hvala vam svima'

Nakon deset dana potrage, u Njemačkoj je pronađen Hrvat Svet Poljak. Vijest o njegovom pronalasku potvrdio je njegov tata Alen u grupi Hrvati u Offenbachu, Frankfurtu i Hessenu na Facebooku, prenosi Fenix-magazin.de.

- Samo da javim da je Sven pronađen. Hvala vam, dragi prijatelji, na podrškama i svemu - napisao je.

Inače, Sven je nestao u Frankfurtu 10. kolovoza nakon izlaska s prijateljem. U spomenutoj Facebook grupi otac je ranije tražio bilo kakve informacije o sinu

Prijatelj i Sven vozili su se taksijem u drugo mjesto, a on je izašao van iz vozila kako bi se pomokrio. Više se nije vratio. Mobitel su mu locirali na više lokacija.