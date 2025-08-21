Obavijesti

News

Komentari 4
POTVRDIO OTAC

U Njemačkoj pronašli nestalog Hrvata nakon deset dana potrage: 'Hvala vam svima'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
U Njemačkoj pronašli nestalog Hrvata nakon deset dana potrage: 'Hvala vam svima'

Prijatelj i Sven vozili su se taksijem u drugo mjesto, a on je izašao van iz vozila kako bi se pomokrio. Više se nije vratio

Nakon deset dana potrage, u Njemačkoj je pronađen Hrvat Svet Poljak. Vijest o njegovom pronalasku potvrdio je njegov tata Alen  u grupi Hrvati u Offenbachu, Frankfurtu i Hessenu na Facebooku, prenosi Fenix-magazin.de.

- Samo da javim da je Sven pronađen. Hvala vam, dragi prijatelji, na podrškama i svemu - napisao je.

UŽAS! Riječanin koji se vodi kao nestao navodno likvidiran u Boliviji?! Nađena još dva leša
Riječanin koji se vodi kao nestao navodno likvidiran u Boliviji?! Nađena još dva leša

Inače, Sven je nestao u Frankfurtu 10. kolovoza nakon izlaska s prijateljem. U spomenutoj Facebook grupi otac je ranije tražio bilo kakve informacije o sinu

Prijatelj i Sven vozili su se taksijem u drugo mjesto, a on je izašao van iz vozila kako bi se pomokrio. Više se nije vratio. Mobitel su mu locirali na više lokacija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju
TRI DANA KAOSA

Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju

Treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.
IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'
DETALJI AFERE

IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'

Krešimir Rotim tvrdi da je dobio polovan uređaj zbog marketinga, no Uskok je našao dokaz da je Neurospine dobio novi uređaj, da se Rotim druži s Pozderom, večera s Petračem, a Beroša na kavu zove s 'frende'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025