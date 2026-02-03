Obavijesti

News

Komentari 13
VINKOVCI

Akcija Uskoka: Uhitili su šefa granične policije, evo zašto

Piše Laura Šiprak, Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Akcija Uskoka: Uhitili su šefa granične policije, evo zašto
Foto: 24sata

Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

Admiral

U tijeku je nova akcija Uskoka koju provodi Pu vukovarsko-srijemska. Na području Vinkovaca uhićen je policijski službenik za kojeg se sumnja da je prekršio službene dužnosti.

SEDMERO JE OKRIVLJENIH USKOK o velikoj akciji uhićenja u Zagrebu: Prevezli su oko 127 kg kokaina od 3 milijuna eura
USKOK o velikoj akciji uhićenja u Zagrebu: Prevezli su oko 127 kg kokaina od 3 milijuna eura

- Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - navode u kratkom priopćenju.

Kako neslužbeno doznaju 24sata, riječ je o načelniku granične policije Bajakovo koji je lažirao evidenciju dolaska na posao. Prema pisanju Indexa, na taj način okoristio se za oko četiri tisuće eura.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'

Nakon što je propao doček koji su trebali organizirati HRS i Grad, jer su rukometaši tražili da pjeva Thompson, Vlada je preuzela organizaciju dočeka. Ne smiruju se politička prepucavanja oko dočeka brončanih rukometaša
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju za doček: 'Upućujemo na organizatore...'
NASTAVAK KAOSA OKO DOČEKA

Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju za doček: 'Upućujemo na organizatore...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da Vlada organiziranjem dočeka rukometaša udara na Grad, krši Ustav i radi nezapamćeno institucionalno nasilje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026