Akcija Uskoka: Uhitili su šefa granične policije, evo zašto

U tijeku je nova akcija Uskoka koju provodi Pu vukovarsko-srijemska. Na području Vinkovaca uhićen je policijski službenik za kojeg se sumnja da je prekršio službene dužnosti.

- Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - navode u kratkom priopćenju.

Kako neslužbeno doznaju 24sata, riječ je o načelniku granične policije Bajakovo koji je lažirao evidenciju dolaska na posao. Prema pisanju Indexa, na taj način okoristio se za oko četiri tisuće eura.