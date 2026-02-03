Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost
VINKOVCI
Akcija Uskoka: Uhitili su šefa granične policije, evo zašto
U tijeku je nova akcija Uskoka koju provodi Pu vukovarsko-srijemska. Na području Vinkovaca uhićen je policijski službenik za kojeg se sumnja da je prekršio službene dužnosti.
- Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - navode u kratkom priopćenju.
Kako neslužbeno doznaju 24sata, riječ je o načelniku granične policije Bajakovo koji je lažirao evidenciju dolaska na posao. Prema pisanju Indexa, na taj način okoristio se za oko četiri tisuće eura.
