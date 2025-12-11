U Novoj Gradiški gradit će se podatkovni centar vrijedan 400 do 450 milijuna eura

Predugovor o tome potpisali su predstavnici Nove Gradiške i tvrtke NEOIX PLC iz Londona. Najveću greenfield investiciju u Hrvatskoj u ponedjeljak je, ne otkrivajući detalje, na proslavi Dana grada najavio gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić. Na službenoj gradskoj web stranici objavljeno je potom da su 4. prosinca predugovor potpisali Grgić i Tomislav Bubalo, regionalni direktor za jugoistočnu Europu u NEOIX PLC-u, a realizacija investicije trebala bi započeti za šest mjeseci.

“Grad Nova Gradiška 4. prosinca 2025. zaključio je predugovor s tvrtkom NEOIX PLC, 80 Cheapside, London EC2V 6EE, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, o ulaganju u Industrijskoj zoni Nova Gradiška za izgradnju AI Data centra snage 50 MW”, stoji na web stranici Nove Gradiške.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi između 400 i 450 milijuna eura, a realizacijom projekta bit će zaposleno 30 stručnjaka visokotehnološkog profila i 40 radnika tehničkih i uslužnih zanimanja.

Podatkovni centar bit će smješten na središnjoj parceli unutar industrijske zone i uključivat će naprednu IT infrastrukturu s najvišim sigurnosnim standardima i skalabilnošću, kako bi se zadovoljile rastuće tržišne potrebe.

Rok za zaključivanje ugovora i početak radnji na realizaciji investicije je početak svibnja 2026. godine, budući da investicija takve vrste zahtijeva pribavljanje određenih suglasnosti i jamstava kao preduvjet za realizaciju, navodi se u objavi.