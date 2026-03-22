Ručne granate pronašli su Zagrepčani tijekom akcije čišćenja okoliša od smeća u Kupinečkom Kraljevcu
NEVJEROJATNO
U Novom Zagrebu našli bombe: 'Bile su u grmlju. Šokirani smo'
Imali smo organiziranu akciju čišćenja okoliša od smeća, a u grmlju smo pronašli pet ručnih granata, ispričao nam je čitatelj koji je sudjelovao u akciji u Kupinečkom Kraljevcu.
U vrećici su, kako nam je ispričao, pronašli dimnu bombu, a u međuvremenu par kilometara dalje u zemlji zakopano pet komada ručnih granata.
- U subotu smo, malo prije 9 sati, zaprimili dojavu da je na području Novog Zagreba pronađeno više eksplozivnih naprava (6). Eksplozivna sredstva su na siguran način izuzeta - kazali su nam iz zagrebačke policije.
