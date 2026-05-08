Zagreb: U stanu skrivao GHB, amfetamin i MDMA-u. Uhićen je

Policijska akcija na području Peščenice završila je uhićenjem 42-godišnjeg muškarca kojeg se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Policija sumnja da je muškarac nabavljao veće količine različitih vrsta droge koje je potom skrivao i pripremao za daljnju prodaju. Nabavljao je veće količine amfetamina, metamfetamina, droge MDMA i gamahidroksibutirata (GHB) koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu na području Peščenice te ih preprodavao na nezakonitom tržištu.

Do otkrivanja osumnjičenog policija je došla operativnim radom, a ključni korak bila je pretraga stana provedena u četvrtak, 7. svibnja, temeljem sudskog naloga.

Naime, sumnja policijskih službenika proizašla operativnim radom potvrđena je u četvrtak, 7. svibnja pretragom stana na Peščenici kojeg koristi 42-godišnjak, obavljenom temeljem sudskog naloga, tijekom koje su policijski službenici pronašli: 191,9 grama amfetamina pakiranog u 9 paketa, 14,6 grama metamfetamina pakiranog u 4 paketa, 4 komada tableta MDMA, 60 ml droge GHB pakirane u dvije staklene bočice i četiri digitalne vage s tragovima droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu.