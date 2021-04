Premijer Andrej Plenković poručio je u utorak da će Vlada kao i do sada obilježavati važne datume iz hrvatske povijesti, ali i da, što se njega tiče, cijeli mandat neće biti zajedničkog vijenca državnoga vrha kako se ne bi glumatalo i fingiralo zajedništvo.

U subotu se obilježava 26. godišnjica vojno-redarstvene akcije "Bljesak", a premijer je u Splitu rekao kako je održan sastanak predstavnika svih protokola te je dogovoren sukcesivan dolazak izaslanstava, kao što je to bilo na obilježavanju akcije "Plitvice" te proboja iz jasenovačkog logora.

Na ranije izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića da će u Okučanima "ponovno biti cirkus" zbog takvog sukcesivnog dolaska izaslanstava Plenković je rekao kako nema nikakvog cirkusa. "Ne znam čemu takva rečenica i komentar", istaknuo je.

Naglasio je da će u Okučanima iskazati poštovanje prema poginulim braniteljima koji su oslobodili zapadnu Slavoniju te ponovio da zajedničkog vijenca državnog vrha neće biti.

- Oko toga čvrsto stojim - nema nikakvog glumatanja, nema nikakvog fingiranja zajedništva u ceremoniji zajedničkim polaganjem vijenca. On je predsjednik Republike i polaže svoj vijenac, Hrvatski sabor polaže svoj vijenac, Vlada svoj vijenac - rekao je.

Nikakvo hinjenje zajedništva, a istodobno bacanje hrpetine uvreda

Na taj su dan, naglasio je Plenković, bitni hrvatski branitelji, "ne nekakvo hinjenje zajedništva i suradnje, a istodobno bacanje hrpetine uvreda na druge".

Na to se javnost jednostavno mora naviknuti, to je cijena nekulturnog komuniciranja, kazao je i dodao da, što se njega tiče, sukcesivan dolazak na takve događaje može biti "cijeli mandat".

Milanović je danas u izjavi novinarima na vojnom poligonu u Gašincima rekao i kako razmišlja o tome da vojska ne sudjeluje više na takvim događajima, rekavši među ostalim kako zbog sukcesivnog dolaska izaslanstava moraju "dežurati kao na šanku".

- Što je bilo u Jasenovcu s vojnicima. Što je bilo u Plitvicama s vojnicima? Kakva je to izjava - upitao je premijer Plenković i ocijenio kako je riječ o nekakvoj kavanskoj zamjeni teza, nakon što su novinari tražili da komentira tu Milanovićevu izjavu.

Naglasio je kako važne datume njegova Vlada obilježava uz puno poštovanje hrvatskih branitelja, vrijednosti i digniteta Domovinskog rata te će ih poštivati jednako kao što ih je poštivala od početka.

Kavanska zamjena teza bez ikakve logike

- U tom pogledu, s naše strane, sve ove godine nije napravljen ni jedan pogrešan milimetar, tako neće biti ni sada. To govorim o Okučanima. Prema tome ne znam uopće odakle takve izjave. To je nekakva kavanska zamjena teza koja nema nikakve logike ni u bilo kojem pogledu - ustvrdio je Plenković.

Istaknuo je kako se glumatanje nekakvog protokolarnog zajedničkog obilježavanja, koje bi se svodilo na to da postoji jedan vijenac, neće više dogoditi.

- To je politika. Dakle, to govorim jasno i glasno. Jesmo li mi za njim plakali možda u Vukovaru što nije bio s nama, ili smo plakali nakon što je napustio Okučane prošle godine za vrijeme intoniranja himne? To su pitanja. To je istina, a ne spinovi - naglasio je premijer.

Nema nikakve 'fifty-fifty' podjele veleposlanika

Nema nikakve podjele fifty-fifty s Pantovčakom o raspoređivanju veleposlanika, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković odbacivši teze predsjednika Zorana Milanovića koji sebe predstavlja kao branik od pokušaja HDZ-a da kontrolira sve.

Premijer je odbacio Milanovićevu optužbu da HDZ pokušava zgrabiti sva veleposlanička mjesta u nastavku spora koji traje više tjedana između Pantovčaka i Banskih dvora oko imenovanja novih veleposlanika i konzula.

- Podsjećam još jedan put da nema zamjene teza, nema nikakve podjele fifty-fifty - rekao je Plenković u Splitu.

- To se neće dogoditi da mi otprilike odaberemo par destinacija s par kandidata, a da ostale njemu ostavimo prazne - rekao je premijer.

Rekao je da njega ne zanimaju "nikakve prakse naših Kissingera tipa Mesića, Josipovića i sličnih".

- Nikoga ne predlažemo s ceste, nikoga ne predlažemo tko nije kompetentan - rekao je Plenković.

- Te njegove (Milanovićeve) teze o njemu kao o nekakvom braniku da HDZ ne kontrolira svime, je čista zamjena teza, neistina - rekao je Plenković.

Kazao je da je Milanović primio prijedlog Ministarstva vanjskih i europskih poslova o imenovanja desetak veleposlanika i da će se razgovori nastaviti kad on odgovori.

- Ako mu netko nije drag, ako misli da ima nekoga boljeg, a meni je direktno rekao - ja nemam nikoga - pa ako nemaš nikoga, predloži nekoga. Nisam primijetio da veleposlanici rastu gore na Pantovčaku - rekao je.

Milanović je u utorak rekao da postoji "opstrukcija sustava" te "želja i ambicija jedne stranke da kontrolira sve".

Obećao je da će učiniti sve da stranačka politika u diplomaciji bude svedena na minimum i da on neće samo potpisivati prijedloge HDZ-a, već će morati postojati suradnja "u svim etapama postupka".

- U protivnome Plenković sam odgovara za nefunkcioniranje sustava - poručio je Milanović priznavši ipak da je vlada po pitanju imenovanja utjecajnija.