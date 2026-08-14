U Omišu usred požara nestala strankinja? 'Komuniciramo s policijom, vidjet ćemo...'

Policija i HGSS su u komunikaciji radu strane državljanke za kojom se traga na području Omiša, kojeg je sinoć zahvatio veliki požar.

Glasnogovornik HGSS-a rekao je za 24sata kako se trenutačno provjerava je li strankinja u jednom od evakuacijskih centara.

- Uskoro izlazimo na teren i utvrdit ćemo je li stvarno nestala ili je evakuirana - rekao nam je glasnogovornik.