Iz HGSS-a su nam potvrdili kako trenutno provjeravaju navode...
HGSS NA TERENU
U Omišu usred požara nestala strankinja? 'Komuniciramo s policijom, vidjet ćemo...'
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Policija i HGSS su u komunikaciji radu strane državljanke za kojom se traga na području Omiša, kojeg je sinoć zahvatio veliki požar.
Glasnogovornik HGSS-a rekao je za 24sata kako se trenutačno provjerava je li strankinja u jednom od evakuacijskih centara.
- Uskoro izlazimo na teren i utvrdit ćemo je li stvarno nestala ili je evakuirana - rekao nam je glasnogovornik.
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