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HGSS NA TERENU

U Omišu usred požara nestala strankinja? 'Komuniciramo s policijom, vidjet ćemo...'

Piše Luka Safundžić,
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U Omišu usred požara nestala strankinja? 'Komuniciramo s policijom, vidjet ćemo...'
Foto: 24sata
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Iz HGSS-a su nam potvrdili kako trenutno provjeravaju navode...

Policija i HGSS su u komunikaciji radu strane državljanke za kojom se traga na području Omiša, kojeg je sinoć zahvatio veliki požar.

Glasnogovornik HGSS-a rekao je za 24sata kako se trenutačno provjerava je li strankinja u jednom od evakuacijskih centara. 

- Uskoro izlazimo na teren i utvrdit ćemo je li stvarno nestala ili je evakuirana - rekao nam je glasnogovornik. 

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