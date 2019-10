'U Osijek se više ne vraćam, a želim da Kolinda osvoji izbore'

Zdravko Mamić je u intervjuu za Federalnu TV ponovno optužio osječke suce i predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu za kriminal i korupciju. No, ni ovaj put za to nije iznio konkretne podatke kojima bi potkrijepio svoje tvrdnje.

Osim o sucima i Sessi, Mamić je pričao i o nadolazećim predsjedničkim izborima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Više puta sam se izjasnio, nedvosmisleno sam za aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. I prvi put sam bio za nju. Mislim da je ona jedna fina dama, poštena žena, poštena i časna predsjednica. Inače me ne zanima ni jedan političar, pa ni institucija predsjednika. Fućka mi se živo tko će na kraju biti na vlasti. Malo sam političara percipirao kao ljude koji su spremni za svoju domovinu i za svoje građane staviti život na panj. Takvih više nema - rekao je Mamić.

Podsjetimo, Mamić je na Županijskom sudu u Osijeku nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja desetaka milijuna kuna iz Dinama. Prošle se godine, uoči izricanja "sklonio" u BiH, a istražen mu je i istražni zatvor zbog bijega.

Drugi postupak protiv njega bi uskoro trebao početi, no Mamić ističe kako ga "u Osijeku nikada neće vidjeti".

- Jer, to je jedan kriminalan sud. To je sud koji je korumpiran. To je jedna hrpa kriminalaca, koji izvršavaju odluke svojih naručitelja - izjavio je Mamić.

Tema: Hrvatska