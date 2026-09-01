U Osijeku izvadio nož nakon svađe u prometu! Policija: Provodimo krim-istraživanje...

Osječka policija je u ponedjeljak popodne zaprimila prijavu kako su se u Osijeku u Kozjačkoj ulici sukobila dva muškarca, potvrdili su za 24sata. Policajci provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti prijavljenog događaja.

Foto: Čitatelj 24sata

- Počeli su se svađati nakon što je vozač Opela naglo zakočio, pa se drugi vozač iz Citroena umalo zabio u njega. No tu nije stalo jer je vozač Citroena, dulje kose, prvo pokazao drugom srednji prst a kroz par sekundi izletio s ogromnim kuhinjskim nožem iz auta.

Ispričala nam je to prestravljena čitateljica 24sata, koja je u ponedjeljak poslijepodne svjedočila dramatičnom obračunu u prometu u Kozjačkoj ulici u Osijeku.

Foto: Čitatelj 24sata

Obojica su, kaže, ostavili svoje automobile na cesti i nastavili se tući.

- Nožem je krenuo na muškarca kratke kose no ovaj ga je savladao i oduzeo mu nož - priča čitateljica koja je pobjegla u strahu.