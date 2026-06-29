'U Osijeku je bilo pakleno vruće, a divan čovjek je za dostavljače kupio pića da se rashladimo!'

Zaposlenici me tamo već poznaju i uvijek su nam ljeti davali čašu vode, a kada sam jučer došao, zaposlenica mi je rekla da je netko za nas ostavio 11 Coca-Cola, ispričao nam je jedan dostavljač iz Osijeka. Ugodno iznenađenje i pravo osvježenje dočekalo ga je na jedan od najtoplijih dana u godini u jednom lancu brze prehrane. Dario Holjevac već šest godina radi kao dostavljač. Nepoznati je čovjek tako kupio za njih Coca-Cole i otišao, a nitko nije znao tko je on.

- Zaposlenica mi je rekla da ne zna tko je, kaže da ima možda 30-ak godina, samo je platio i rekao da je to za nas i otišao. Bilo je pola tri popodne, stvarno je bilo vruće - kaže nam Dario.

Foto: Privatni album

Gesta ga je, kaže, jako dirnula jer do sada nije svjedočio situaciji u kojoj se netko tijekom ljeta sjeti dostavljača.

- Htjeli smo mu zahvaliti u ime svih nas. Nikad nismo doživjeli da ljudi misle na nas i htjeli smo da i drugu saznaju za njegovo dobro djelo. Čovjek koji nesebično želi pomoć, a ne želi se isticati. Bio je to stvarno jako lijep osjećaj - kaže.

Istaknuo je i kako posao dostavljača tijekom ljetnih mjeseci nije nimalo jednostavan, osobito kada su ovakve vrućine u pitanju.

- Svakom građevinskom radniku je teško, ali teško je i nama. Stalno govore da treba piti puno tekućine, da ljudi moraju biti u hladu, ali za nas hlada nema. A ne možemo raditi manje ili ne raditi uopće jer, što više radiš, to više i zaradiš, tako da nam ovakva gesta stvarno puno znači i stvarno smo izrazito zahvalni - zaključio je Dario.