U Osječko-baranjskoj županiji otkazani su svi javni događaji

Županijski Zavod za javno zdravstvo dobio je nalog da napravi procjenu mjera, a one bi od nedjelje trebale stupiti na snagu na području Osječko-baranjske županije...

<p>Đakovo je u posljednjih nekoliko dana postalo jedno od glavnih žarišta korona virusa u Hrvatskoj. Broj zaraženih u <strong>Osječko-baranjskoj županiji</strong> popeo se na 233 slučaja, pa je tamošnji<strong> Stožer za civilnu zaštitu</strong> odlučio poduzeti posebne mjere pa su tako otkazali sve javne događaje na području županije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Policija ga izbacila iz vlaka jer nije imao masku</strong></p><p>- Mislim da će sve priredbe koje su zakazane za idući vikend sigurno biti otkazane, to je jedna od mjera koju moramo donijeti kako bi smanjili kretanje - rekao je načelnik Stožera Goran Ivanović i dodao da će u Stožeru večeras imati procjenu epidemiologa. Jedna od tih priredbi je Osječko ljeto kulture koje je trebalo započeti 29. lipnja, ali morat će pronaći neki drugi termin.</p><p>- Na sutrašnjoj sjednici Stožer će "imati na vezi" đakovačko-osječkog nadbiskupa Đuru Hranića, koji je u samoizolaciji i s njim ćemo proći dio mjera koji se odnosi na sakralne objekte, jer dolaze blagdani koji okupljaju puno vjernika. Donijet ćemo mjere koje su u interesu građana - kazao je Ivanović. </p><p>Županijski Zavod za javno zdravstvo dobio je nalog da napravi procjenu mjera, a one bi od nedjelje trebale stupiti na snagu. Ivanović je potvrdio da je od 23 novooboljelih u Đakovu sedmero djece. Na pitanje kolika je vjerojatnost da će Đakovo otići u karantenu, rekao je da to zasad nije opcija. </p>