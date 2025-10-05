U ovoj zemlji traju nezamisliva zvjerstva nad kršćanima. Prijeti im totalno istrebljenje

Kršćani u Nigeriji se „postupno brišu s lica zemlje“ dok milijuni ljudi trpe smrt, progonstvo i otmice od strane džihadističkih skupina, izjavilo je nekoliko nevladinih organizacija za Newsweek.

„Ako se ništa ne poduzme u sljedećih nekoliko godina, kršćanstvo će prestati postojati u Nigeriji,“ rekao je Emeka Umeagbalasi, osnivač lokalne organizacije Međunarodno društvo za građanske slobode i vladavinu prava (Intersociety).

„To je strah većine kršćana u Nigeriji,“ rekao je odvjetnik za ljudska prava Jabez Musa, koji koristi pseudonim iz sigurnosnih razloga.

„Postupno se brišu kršćani, a crkve su uništene,“ rekao je za Newsweek. Situacija u Nigeriji dospjela je u središte pozornosti nakon što je komičar Bill Maher 26. rujna izjavio da se kršćani „sustavno ubijaju“ i kritizirao Amerikance što ne obraćaju dovoljno pozornosti na to.

Postoje različiti podaci o tome koliko je kršćana ubijeno i koliko je ubijeno isključivo zbog svoje vjere, zbog čega je teško iznijeti točne brojke. No, međunarodna kršćanska organizacija Open Doors navodi Nigeriju kao sedmu najopasniju zemlju za kršćane na svojoj World Watch List te tvrdi da se u Nigeriji „ubija više kršćana zbog njihove vjere nego u ostatku svijeta zajedno“.

Nigerijska vlada godinama odbacuje ovakva izvješća, a prošlog mjeseca u priopćenju je navela da „kategorički odbacuje nedavne optužbe određenih međunarodnih platformi i online utjecajnih osoba koje sugeriraju da teroristi koji djeluju u Nigeriji provode sustavni genocid nad kršćanima“.

„Predstavljanje sigurnosnih izazova u Nigeriji kao ciljanog napada na jednu vjersku skupinu grubo iskrivljuje stvarnost,“ navodi se u priopćenju, uz tvrdnju da su kršćani samo jedni od mnogih ljudi svih religija koji postaju žrtve terorista koji djeluju u zemlji.

Musa, neovisni glasnogovornik kampanje Arise Africa organizacije Open Doors, koji često zastupa kršćanske žrtve u Nigeriji, procjenjuje da se kršćani u tzv. Srednjem pojasu napadaju svaka dva dana na neki način. Taj pojas, koji se proteže između većinski muslimanskog sjevera i kršćanskog juga, žarište je nasilja zbog više razloga: ondje žive stotine etničkih manjina, česti su sukobi između stočara i poljoprivrednika, a regija je jedna od rijetkih pograničnih zona sa sjeverom koja ima veliku koncentraciju kršćana.

Musa opisuje dvije uobičajene vrste napada – u jednoj situaciji džihadisti dolaze u stotinama, na motorima, s napadačima na stražnjem sjedalu i automatskim puškama, te upadaju u selo kako bi palili, ubijali i pljačkali. U drugim slučajevima dolazi samo nekolicina napadača koji napadaju pojedince u više sela i zatim nestanu. Teško je utvrditi točan broj ubijenih kršćana u takvim napadima, kao i koliko ih je stradalo isključivo zbog vjere, no prema podacima organizacije Open Doors, od najmanje 4.476 kršćana ubijenih zbog svoje vjere diljem svijeta prošle godine, čak 3.100 bilo je iz Nigerije. Također, prema istoj organizaciji, 16,2 milijuna kršćana u podsaharskoj Africi, od kojih velik broj dolazi upravo iz Nigerije, doživjelo je prisilno raseljavanje.

Boko Haram i ISWAP

Od 2009. godine, kada je započela pobuna Boko Harama s ciljem uspostave kalifata u Nigeriji i širem području Sahela, organizacija Intersociety procjenjuje da je ukupno 19.100 crkava bilo napadnuto, spaljeno, uništeno ili nasilno zatvoreno — od čega je oko 13.000 zabilježeno između srpnja 2009. i prosinca 2014., a dodatnih 6.100 od sredine 2015. godine nadalje.

Prema organizaciji Open Doors i brojnim drugim nevladinim organizacijama, to nasilje provode islamske džihadističke skupine, uključujući militante Fulani, Boko Haram i ISWAP (Islamska država Zapadne Afrike).

Hrvatski svećenik

Hrvatski svećenik don Tomislav Lukač na svojim profilima na društvenim mrežama objavio je videozapis o progonu kršćana u Nigeriji.

Rekao je kako mediji i svijet namjerno ignoriraju progon kršćana koji se od 2009. godine događa u više od 30 islamskih zemalja i koji, prema njegovim riječima, vrše islamski ekstremisti.