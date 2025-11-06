Obavijesti

News

Komentari 3
PROGLASILI DAN ŽALOSTI

TRAGEDIJA Preminuo i drugi mladić iz nesreće u Ozlju

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
TRAGEDIJA Preminuo i drugi mladić iz nesreće u Ozlju
Foto: KAportal

Grad Ozalj, na čelu s gradonačelnicom, izražava najdublju sućut obiteljima, prijateljima i svima koji su poznavali Antonija i Leona čiji će tragičan gubitak duboko ostati u srcima svih građana našega grada - pišu

Mladi vozač (18) poginuo je u Ozlju u prometnoj nesreći u srijedu u večernjim satima. U bolnici je preminuo i drugi 18-godišnjak, koji je bio putnik. Naime,18-godišnji Leon preminuo je u karlovačkoj bolnici unatoč naporima liječnika, piše KAportal

U bolnici je i dalje s teškim ozljedama 24-godišnjak koji je bio s njima u autu.

Gradonačelnica Lidija Bošnjak donijela je odluku o proglašenju Dana žalosti u petak, 6. studenog, na području Grada Ozlja - piše na Facebook stranici Grada.

DETALJI UŽASA Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći
Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći

- Gradonačelnica Grada Ozlja Lidija Bošnjak donijela je Odluku o proglašenju Dana žalosti na području Grada Ozlja povodom tragičnog stradavanja dvojice mladića (Antonio Sentigar i Leon Turković) s područja Grada Ozlja koji su izgubili život u prometnoj nesreći koja se dogodila 5. studenog 2025. godine u Ozlju. Dan žalosti obilježit će se u petak 7. studenog 2025. godine spuštanjem zastava na pola koplja ispred zgrade gradske uprave Grada Ozlja i zgradama ustanova na području Grada Ozlja - piše u objavi.

SLUŽBE NA TERENU Užas u Splitu: Vozač motocikla poginuo u teškoj prometnoj nesreći. Sudario se s autom...
Užas u Splitu: Vozač motocikla poginuo u teškoj prometnoj nesreći. Sudario se s autom...

Dodaju da se zabavni programi i događaji neće održavati, a ugostiteljske objekte pozivaju da svoje poslovanje prilagode dostojanstvenom obilježavanju toga dana.

- Grad Ozalj, na čelu s gradonačelnicom, izražava najdublju sućut obiteljima, prijateljima i svima koji su poznavali Antonija i Leona čiji će tragičan gubitak duboko ostati u srcima svih građana našega grada - stoji u objavi.

Podsjetimo, u srijedu u 19.38 sati vozač (18) je zbog neprilagođene brzine u zavoju izgubio nadzor nad upravljačem i sletio izvan ceste te udario u rub nogostupa, nakon čega je u nekontroliranom kretanju udario u metalni stup hidranta, a potom u kameni stup i dvorišnu ogradu 57-godišnjaka gdje se prevrnuo na bok i zaustavio.

Očevidom su utvrdili da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ U VUKVOARU

VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera

Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bio jen u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na ispraćaju Francuza bile je više tisuća građana
Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći
DETALJI UŽASA

Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći

Tijekom očevida utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025