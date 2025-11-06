TRAGEDIJA Preminuo i drugi mladić iz nesreće u Ozlju

Mladi vozač (18) poginuo je u Ozlju u prometnoj nesreći u srijedu u večernjim satima. U bolnici je preminuo i drugi 18-godišnjak, koji je bio putnik. Naime,18-godišnji Leon preminuo je u karlovačkoj bolnici unatoč naporima liječnika, piše KAportal.

U bolnici je i dalje s teškim ozljedama 24-godišnjak koji je bio s njima u autu.

Gradonačelnica Lidija Bošnjak donijela je odluku o proglašenju Dana žalosti u petak, 6. studenog, na području Grada Ozlja - piše na Facebook stranici Grada.

- Gradonačelnica Grada Ozlja Lidija Bošnjak donijela je Odluku o proglašenju Dana žalosti na području Grada Ozlja povodom tragičnog stradavanja dvojice mladića (Antonio Sentigar i Leon Turković) s područja Grada Ozlja koji su izgubili život u prometnoj nesreći koja se dogodila 5. studenog 2025. godine u Ozlju. Dan žalosti obilježit će se u petak 7. studenog 2025. godine spuštanjem zastava na pola koplja ispred zgrade gradske uprave Grada Ozlja i zgradama ustanova na području Grada Ozlja - piše u objavi.

Dodaju da se zabavni programi i događaji neće održavati, a ugostiteljske objekte pozivaju da svoje poslovanje prilagode dostojanstvenom obilježavanju toga dana.

- Grad Ozalj, na čelu s gradonačelnicom, izražava najdublju sućut obiteljima, prijateljima i svima koji su poznavali Antonija i Leona čiji će tragičan gubitak duboko ostati u srcima svih građana našega grada - stoji u objavi.

Podsjetimo, u srijedu u 19.38 sati vozač (18) je zbog neprilagođene brzine u zavoju izgubio nadzor nad upravljačem i sletio izvan ceste te udario u rub nogostupa, nakon čega je u nekontroliranom kretanju udario u metalni stup hidranta, a potom u kameni stup i dvorišnu ogradu 57-godišnjaka gdje se prevrnuo na bok i zaustavio.

Očevidom su utvrdili da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas.