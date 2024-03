U petak oblačno sa sunčanim razdobljima. Za vikend kiša i nevrijeme, moguć je i snijeg

U petak će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimična kiša u unutrašnjosti u noći i prijepodne, a na istoku, na krajnjem jugu te u Lici i Gorskom kotaru moguće i popodne.

Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, podno Velebita u prvom dijelu dana na udare jaka bura, popodne mjestimice jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19 °C, piše DHMZ.

- Na kopnu još i u petak povremeno malo kiše, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku. Početkom vikenda sunčanije i danju toplije uz umjeren do jak jugozapadnjak. Ujutro ponegdje magla. Potkraj vikenda stiže promjena vremena s kišom, a zbog pada temperature u gorju je vjerojatan i snijeg.

Na Jadranu će naoblaka biti promjenjiva, no uglavnom suho vrijeme zadržat će se do početka vikenda. Jugo će jačati već u subotu, a u oblačnu i kišovitu nedjelju jakog i olujnog juga i jugozapadnjaka do sredine dana bit će duž cijele obale. Moguće je i nevrijeme - prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

