U petak olujni vjetar i pljuskovi, od ponedjeljka toplinski val

U četvrtak će biti pretežno sunčano te danju u većini predjela vruće. Uz dnevni razvoj oblaka mala vjerojatnost za lokalni pljusak postoji ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Krajem dana sa sjevera naoblačenje. Vjetar uglavnom slab, mjestimice do umjeren sjeverozapadni. Navečer i u noći na petak umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim danju sjeverozapadni i zapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 29 i 34 °C.

U petak će biti u noći i ujutro više oblaka, a osobito u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i kiše ili pokojeg pljuska. Danju djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Puhat će umjeren do jak, u noći lokalno vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u noći i u prvom dijelu dana i s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a na Jadranu od 21 do 25 °C. Maksimalna uglavnom između 25 i 27, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 32 °C.

DHMZ je izdao za petak žuto upozorenje za Jadran zbog jakog vjetra.

Od idućeg tjedna Hrvatska će biti na udaru vrlo visokih temperatura te je prema najavama meteorologa moguć i prvi toplinski val.

