U Poljskoj je i 50 hrvatskih vojnika. MORH: Nisu ugroženi

U Poljskoj se nalazi i 50 hrvatskih vojnika, a iz MORH-a su potvrdili da pripadnici 16. hrvatskog kontingenta nisu uključeni u aktualna zbivanja i obavljaju redovne aktivnosti te da nisu ugroženi.

- Uslijed aktualnih događanja u Poljskoj, Ministarstvo obrane izvještava javnost kako su pripadnici 16. hrvatskog kontingenta u NATO aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljskoj koji su razmješteni u područje aktivnosti udaljeni više od 300 kilometara od mjesta incidenta te ni na koji način nisu uključeni u aktualna događanja. Obavljaju redovne i uobičajene aktivnosti, nisu u stanju povišene pripravnosti, nisu uključeni u aktualna zbivanja i nisu ugroženi- navode iz MORH-a.

Iz vojarne u Petrinji danas je ispraćen 16. kontingent Hrvatske vojske, 50 pripadnika s 4 borbeno oklopna vozila Patria,... Posted by Ivan Anušić on Monday, September 1, 2025

Vojnici su u Poljsku ispraćeni početkom rujna, a njih 50 je otišlo zajedno s 4 oklopne Patrije u sklopu NATO prednjih kopnenih snaga.