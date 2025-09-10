Obavijesti

News

Komentari 1
OBAVLJAJU REDOVNE ZADATKE

U Poljskoj je i 50 hrvatskih vojnika. MORH: Nisu ugroženi

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
U Poljskoj je i 50 hrvatskih vojnika. MORH: Nisu ugroženi
Foto: Ivan Anušić/Facebook

Udaljeni su više od 300 kilometara od mjesta incidenta te ni na koji način nisu uključeni u aktualna događanja. Obavljaju redovne i uobičajene aktivnosti, navode iz MORH-a

U Poljskoj se nalazi i 50 hrvatskih vojnika, a iz MORH-a su potvrdili da pripadnici 16. hrvatskog kontingenta nisu uključeni u aktualna zbivanja i obavljaju redovne aktivnosti te da nisu ugroženi.

- Uslijed aktualnih događanja u Poljskoj, Ministarstvo obrane izvještava javnost kako su pripadnici 16. hrvatskog kontingenta u NATO aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljskoj koji su razmješteni u područje aktivnosti udaljeni više od 300 kilometara od mjesta incidenta te ni na koji način nisu uključeni u aktualna događanja. Obavljaju redovne i uobičajene aktivnosti, nisu u stanju povišene pripravnosti, nisu uključeni u aktualna zbivanja i nisu ugroženi- navode iz MORH-a.

Iz vojarne u Petrinji danas je ispraćen 16. kontingent Hrvatske vojske, 50 pripadnika s 4 borbeno oklopna vozila Patria,...

Posted by Ivan Anušić on Monday, September 1, 2025

Vojnici su u Poljsku ispraćeni početkom rujna, a njih 50 je otišlo zajedno s 4 oklopne Patrije u sklopu NATO prednjih kopnenih snaga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Poljaci oborili ruske dronove, na sastanku u Varšavi govorilo se o aktivaciji 4. Članka saveza!
DRAMA NA NEBU

Poljaci oborili ruske dronove, na sastanku u Varšavi govorilo se o aktivaciji 4. Članka saveza!

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025