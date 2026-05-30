U ponedjeljak počinju ispiti državne mature: Fizika vodi na listi izbornih predmeta

Više od 30 tisuća pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnje ispite državne mature koji počinju u ponedjeljak, 1. lipnja, a provodit će se u 386 srednjih škola i šest ispitnih centara, kazao je Hini ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (NCVVO) Vinko Filipović.

Filipović je istaknuo kako je sve spremno za početak ispita državne mature te da je pravo pristupa ispitima steklo ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je 25.963 redovnih maturanata i 4287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom.

Od ukupnog broja maturanata, 10.625 učenika dolazi iz gimnazija, a 15.338 iz strukovnih škola.

Najveći broj pristupnika prijavio je ispit iz hrvatskog jezika, kojem će pristupiti 28.256 kandidata, među njima 25.884 učenika i 2372 pristupnika. Ispit iz hrvatskog jezika piše se 15. lipnja, dok je pisanje eseja predviđeno za 16. lipnja.

Ispit iz engleskog jezika, koji se piše 19. lipnja, na osnovnoj razini prijavilo je 11.353 kandidata, a na višoj razini 16.062, što je sveukupno 27.415 pristupnika.

Matura iz matematike će se provoditi 25. lipnja, a na osnovnoj razini pisat će je 18.018 kandidata, dok je višu razinu prijavilo 10.642 pristupnika, što čini ukupno 28.660 kandidata.

Fizika - izborni predmet s najviše prijava

Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, koju će polagati 7556 kandidata, slijede biologija s 5446 prijava, politika i gospodarstvo s 4195, kemija s 3858, psihologija s 2761 te informatika s 2341 prijavljenim kandidatom.

Ovogodišnji ispiti državne mature počinju 1. lipnja ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti.

Posljednji ispiti, iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike, održat će se 26. lipnja.

Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni rezultati 15. srpnja.

Ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredinom travnja je predstavilo prijedlog novog Pravilnika o polaganju državne mature kojim se, uz administrativna usklađivanja, uvode značajne promjene u korist učenika, među kojima je najistaknutija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.

Na predstavljanju je ravnatelj NCVVO-a istaknuo kako je dosadašnja odredba bila prestroga.

"Imali smo situacije da učenici uspješno polože hrvatski jezik, strani jezik i izborne predmete, a onda im se na zadnjem ispitu iz matematike pronađe mobitel koji nisu ni koristili, zbog čega smo im morali poništiti cijelu maturu. Sada će se poništavati samo taj konkretni ispit", pojasnio je.

Jasnije definirane kategorije i prava manjina

Novi pravilnik preciznije definira četiri kategorije pristupnika: obveznike, učenike strukovnih i umjetničkih programa, pristupnike iz Hrvatske i pristupnike iz inozemstva koji ispite polažu u šest ispitnih centara.

Precizirana su i prava učenika pripadnika nacionalnih manjina na polaganje ispita na materinskom jeziku i pismu, a svim pristupnicima omogućuje se polaganje ispita stranih jezika na dvije razine u izbornom dijelu mature.

Imenovanje ispitnih koordinatora u školama produljuje se s jedne na tri godine, a jasno se propisuje i razlika ispitnog povjerenstva u školi i ispitnog povjerenstva Centra.

Filipović je za Hinu potvrdio kako su svi prijedlozi nakon javnog savjetovanja uvršteni u Pravilnik.

