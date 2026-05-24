U ponedjeljak temperature idu i preko 30 stupnjeva. U utorak još vruće! Evo što nas čeka...

Zadnjih dana u Hrvatskoj se moglo uživati u visokom temperaturama, plaže na jugu Hrvatske već se pune, a bit će i punije jer pred nama je period vrućeg vremena...

- Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a uz više oblaka uglavnom u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali i otocima od 18 do 22 °C. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 25. svibnja.

Za cijelu obalnu Hrvatsku, uz izuzetak zapadne obale Istre, na snazi je u ponedjeljak žuti meteoalarm zbog vjetra...

A evo kakvo vrijeme najavljuju za ostatak tjedna...

- Pretežno sunčano, osobito na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, osobito u srijedu kada su mogući lokalni poslijepodnevni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U četvrtak bura jača, osobito podno Velebita. Temperatura bez veće promjene, a dnevna na kopnu u četvrtak u blagom padu - stoji u prognozi DHMZ-a.

