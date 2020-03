U ponedjeljak HRT3 škola na daljinu: Ovako će to izgledati

Od petka su škole u Istri zatvorene zbog korona virusa pa će se nastava odvijati online i preko TV-a.

- Na HRT-u 3 ide program za učenike od prvog do četvrtog razreda. Program će biti po razredima i rasporedu, a pored toga razrednici trebaju biti u kontaktu s roditeljima. To će izgledati slično kao u razredu, ne treba očekivati nešto spektakularno, ali treba očekivati da to bude korisno. Za više razrede osnovne škole i učenike srednjih škola pripremili smo video materijale koji će se koristiti i to imamo pripremljeno za sljedeća dva do tri dana, no to će se sukcesivno dodavati - rekla je još jučer ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

HRT je danas postao priopćenje:

- U uvjetima proglašene epidemije koronavirusa na području Republike Hrvatske, a s ciljem osiguranja kontinuiteta odgojno obrazovnog procesa, Hrvatska radiotelevizija se zadužuje omogućiti izvođenje nastavnog programa na daljinu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH zadužuje se pak osigurati nastavno osoblje koje će održavati nastavu po razredima, počevši od prvog razreda u najranijem terminu, prema četvrtom razredu u kasnijem terminu.

Nastava će pratiti kurikulume, odnosno programe nastavnih predmeta u nižim razredima osnovne škole, a koristiti će se otvoreni obrazovni materijali, materijali obrazovnog i školskog programa HRT-a, kao i materijali izrađeni posebno za tu priliku. Program će poticati učenike na samostalan i kreativan rad, a u suradnji sa svojim učiteljima razredne nastave produbljivati će se i proširivati ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda.

- Hrvatska radiotelevizija se, kao javni servis, zadužuje osigurati sve potrebne uvjete za izvođenje nastavnog programa na daljinu. U tom smislu danas je na HRT-u održan sastanak čelništva HRT-a i predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja na kojem su dogovoreni svi detalji projekta, a uime Hrvatske radiotelevizije odgovorna osoba za provođenje te 0dluke i projekta „Škola na Trećem“ je Glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić - navodi se u priopćenju.

Za učenike viših razreda danas materijali na internetu

Državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja Branka Ramljak istaknula je kako će od ponedjeljka treći program HRT-a biti na raspolaganju učenicima nižih razreda koji u Istarskoj županiji neće od sutra ići na nastavu.

- Nismo željeli da djeca niže dobi budu na internetu, pogotovo samostalno bez roditelja, pa je prijedlog da nastava ide preko TV kanala. Testiramo ono što bi od ponedjeljka trebalo početi uživo. Za učenike viših razreda i srednih škola već danas se mogu naći materijali na internetu. Apeliramo na roditelje da budu iz djecu, odnosno da osiguraju da netko bude uz djecu dok se ta nastava odvija - istaknula je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je primjer za 7. razred