U ponedjeljak uz 24sata darujemo naljepnicu JA VOLIM LIKU!

Nemoj propustiti tiskano izdanje 24sata jer te darujemo naljepnicom JA❤️LIKU, malim znakom velike ljubavi prema biseru Hrvatske.

Lika ima nešto posebno prirodu koja oduzima dah, poznatu gostoljubivost i mjesta koja se pamte. Zato smo za sve ljubitelje Like pripremili simpatičan dodatak koji će lako pronaći mjesto na automobilu, laptopu, bilježnici ili nekoj drugoj omiljenoj površini.

Bilo da si Ličanin rođenjem, netko tko se u Liku uvijek rado vraća ili jednostavno obožavaš njezine planine, šume, rijeke i mir, ova je naljepnica stvorena za tebe.

JA❤️LIKU nije samo poruka na naljepnici, to je mali znak pripadnosti i ljubavi prema kraju koji mnogima znači dom, uspomene i posebne trenutke.

Zalijepi je gdje god želiš i pokaži svima koliko ti Lika znači. A ako je pokloniš nekome tko posebno voli ovaj kraj, sigurni smo da će mu izmamiti osmijeh na lice.

Zato u ponedjeljak 17.8. požuri na prodajna mjesta 24sata i uzmi svoj primjerak dnevnih novina.