U požaru u Ravnoj Gori izgorjeli strojevi, oprema i vozilo

U požaru u hali proizvodne tvrtke u Ravnoj Gori, koji se dogodio potkraj prošlog tjedna, izgorjeli su strojevi, oprema i vozilo, a uzrok požara je kvar na elektroinstalaciji peći, izvijestili su nakon očevida iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Iz policije u ponedjeljak navode da je suradnjom protupožarnog inspektora i policije proveden očevid požara, koji je izbio 31. listopada.

U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a ugasili su ga vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Delnice te dobrovoljna vatrogasna društva iz Ravne Gore, Vrbovskog, Kupjaka, Stare Sušice i Skrada.





Utvrđeno je da je uzrok izbijanja požara tehničke naravi, odnosno kvar na elektroinstalaciji peći.

Izgorjeli su strojevi, oprema i vozilo, točan iznos štete bit će utvrđen naknadno, a oštećena je tvrtka sa sjedištem u Ravnoj Gori, naveli su iz policije.