Obavijesti

News

Komentari 0
PLANULA HALA TVORNICE

U požaru u Ravnoj Gori izgorjeli strojevi, oprema i vozilo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
U požaru u Ravnoj Gori izgorjeli strojevi, oprema i vozilo
Foto: snimio čitatelj 24sata

U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a ugasili su ga vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Delnice te dobrovoljna vatrogasna društva iz Ravne Gore, Vrbovskog, Kupjaka, Stare Sušice i Skrada

U požaru u hali proizvodne tvrtke u Ravnoj Gori, koji se dogodio potkraj prošlog tjedna, izgorjeli su strojevi, oprema i vozilo, a uzrok požara je kvar na elektroinstalaciji peći, izvijestili su nakon očevida iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Iz policije u ponedjeljak navode da je suradnjom protupožarnog inspektora i policije proveden očevid požara, koji je izbio 31. listopada.

U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a ugasili su ga vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Delnice te dobrovoljna vatrogasna društva iz Ravne Gore, Vrbovskog, Kupjaka, Stare Sušice i Skrada.

UŽAS FOTO Izbio veliki požar u Ravnoj Gori: 'Nema spasa tvrtki, šteta je ogromna. Nema ozlijeđenih'
FOTO Izbio veliki požar u Ravnoj Gori: 'Nema spasa tvrtki, šteta je ogromna. Nema ozlijeđenih'


 
Utvrđeno je da je uzrok izbijanja požara tehničke naravi, odnosno kvar na elektroinstalaciji peći.

Izgorjeli su strojevi, oprema i vozilo,  točan iznos štete bit će utvrđen naknadno, a oštećena je tvrtka sa sjedištem u Ravnoj Gori, naveli su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'
OBRAČUN ZBOG PSOVKE U ŠKOLI

Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'

Dječak je dobio snažan udarac u glavu, pa je pao. Napadač mu je gazio lice, razbio mu četiri zuba, slomio nos i vilicu, a od udaraca u trbuh i danas ima modrice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025