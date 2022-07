U predškolski odgoj ove godine je upisano 4988 djece više

U odnosu na prošlu pedagošku godinu, na početku 2021./2022. upisano je čak 4988 djece više u vrtiće i druge ustanove koje se bave predškolskim odgojem, što je najveće povećanje u zadnjih pet godina, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u ponedjeljak.

Ukupan broj djece koja su ove godine bila obuhvaćena nekim programom predškolskog odgoja i naobrazbe bio je 142.440, a od toga su 68.933 djevojčice, odnosno 48,4 posto.

Redovitim programom bilo je obuhvaćeno 130.250 djece, programom predškole 9310 djece, a kraćim programima 2880 djece.

Najviše djece u predškolskom odgoju je u Gradu Zagrebu - 37.620, zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji 15.699 te u Zagrebačkoj županiji 11.508.

Podaci DZS-a pokazuju kako je prošle pedagoške godine, 2020./2021. u predškolskom odgoju bilo ukupno 137.452 djece, što je pak bilo manje za oko 2000 djece u odnosu na prethodne godine.

Prethodno veće povećanje ukupnog broja djece u predškolskom odgoju bilo je u pedagoškoj godini 2016./2017. kada se broj djece povećao za 9305 i te godine iznosio 143.878.

Najviše djece, 81,2 posto, pohađa vrtiće kojima su osnivač jedinice lokalne uprave i samouprave, dok u vrtiću osam i više sati boravi 78,8 posto djece.

U predškolskom odgoju 41,11 posto djece u dobi je od pet do sedam godina, 37,2 posto ih je u dobi od tri do pet, a 21,69 u dobi do tri godine.

Odgojitelji i učitelji čine 61,9 posto ukupnog broja zaposlenih, a žene oko 95 posto svih zaposlenih.

Također, od ukupnog broja zaposlenika - 23.438, velika većina zaposlena je na puno radno vrijeme.

Na početku pedagoške godine 2021./2022., bilo je 1708 izvještajnih jedinica koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja i naobrazbe, od toga su 1548 dječji vrtići, a njih 160 su druge pravne osobe poput osnovnih škola, igraonica u knjižnici ili drugih ustanova i udruga.

Od ukupnog broja vrtića, 372 su samostalna, tj. bez područnih odjela, 283 dječja vrtića imala su u svom sastavu područne odjele, a bila su i 893 područna odjela.

U odnosu na prethodnu godinu, ukupan broj izvještajnih jedinica povećao se za 0,6 posto, a povećanje ukupnog broja djece u njima od 4988 je povećanje od 3,6 posto.

