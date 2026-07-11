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STRAŠNA NESREĆA

U prevrtanju turističkog broda u Vijetnamu poginulo 15 osoba, većinom državljana Indije

Piše HINA,
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U prevrtanju turističkog broda u Vijetnamu poginulo 15 osoba, većinom državljana Indije
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Lokalne vlasti kažu da su na brodu bila 32 indijska državljana te četiri člana posade, a da se plovilo prevrnulo 400-tinjak metara od otoka Hon May Rut Ngoai usred uzburkanog mora u subotu

Petnaest osoba je poginulo nakon što se brod s indijskim turistima prevrnuo u blizini otoka u južnom dijelu Vijetnama, prema izvješćima lokalnih medija, javlja u subotu BBC.

Lokalne vlasti kažu da su na brodu bila 32 indijska državljana te četiri člana posade, a da se plovilo prevrnulo 400-tinjak metara od otoka Hon May Rut Ngoai usred uzburkanog mora u subotu.

Nekoliko turističkih brodova u blizini je brzo priteklo u pomoć te su pronašli mnoge putnike zarobljene u turističkom brodu, prema vijetnamskom portalu VnExpress. Dvadeset jedna osoba je kasnije spašena.

Otok Hon May Rut Ngoai u otočju An Thoi u Tajlandskom zaljevu privlači mnoge turiste iz svih dijelova svijeta, a udaljen je oko 10 kilometara od najvećeg vijetnamskog otoka Phu Quoca.

Viši lokalni komunistički dužnosnik Nguyen Tien Hai je rekao da vlasti i dalje nastoje utvrditi točan broj stradalih, ali i preživjelih.

Prema VnExpressu, Hai je kazao da se brod možda prevrnuo zbog jakih vjetrova i visokih valova.

- Glavni prioritet je spašavanje, da se sve žrtve dovedu na obalu i svi napori usredotoče na pružanje hitne skrbi onima koji su i dalje živi - kazao je Hai.

Indijsko veleposlanstvo u Vijetnamu je incident opisalo kao "tragičan" objavivši popis 32 svoja državljana koji su bili na brodu.

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