Dvoje mrtvih kod Obrovca!

Dvije su osobe poginule u prometnoj nesreći koja se oko 19 sati dogodila na državnoj cesti DC-54, na području Obrovca, kod križanja u blizini bivše tvornice glinice, javljaju iz PU zadarske.

Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe.



Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovala su dva osobna automobila. Od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći dvije osobe su smrtno stradale dok su druge dvije osobe vozilom Hitne medicinske pomoći prevezene u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.



Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, navedena dionica državne ceste DC-54 zatvorena je za sav promet, koji se odvija zaobilazno kroz Obrovac.