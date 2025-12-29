Obavijesti

U Puli od Nove godine uvode besplatne vrtiće za djecu

Piše Hina,
Vrtići će biti besplatni za roditelje djece koja, sukladno važećim kriterijima upisa, ostvare najmanje deset bodova i djecu upišu u vrtiće kojima je osnivač Grad Pula, bilo kroz jedinstvene upise ili tijekom pedagoške godine po podnesenom zahtjevu

Grad Pula od 1. siječnja u potpunosti preuzima financiranje mjesečne cijene boravka djece u dječjim vrtićima u redovnom programu, kao i u posebnom poludnevnom programu za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, izvijestili su u ponedjeljak iz gradske uprave. 

Vrtići će biti besplatni za roditelje djece koja, sukladno važećim kriterijima upisa, ostvare najmanje deset bodova i djecu upišu u vrtiće kojima je osnivač Grad Pula, bilo kroz jedinstvene upise ili tijekom pedagoške godine po podnesenom zahtjevu.

Mjera besplatnih vrtića odnosi se i na privatne dječje vrtiće koji sudjeluju u zajedničkim upisima te primjenjuju jednake uvjete upisa kao i gradski vrtići, temeljem potpisanog sporazuma s Gradom, naveli su iz Grada Pule. 

Roditelji djece upisane u cjelodnevni 10-satni program prema koncepciji alternativnih pedagogija, poput Montessori programa, kao i u programe obogaćene posebnim odgojno-obrazovnim sadržajima (sportski programi, učenje stranih jezika i drugi), sudjeluju u cijeni boravka sukladno odluci upravnog vijeća dječjeg vrtića, a iznos ne može biti veći od 40 eura mjesečno. 

Roditelji koji imaju prebivalište izvan područja Pule plaćaju punu mjesečnu cijenu boravka djeteta u vrtiću u iznosu od 397 eura za redovni 10-satni program i posebni poludnevni program za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, odnosno 198,50 eura za redovni šest-satni program.

U slučaju da jedinica lokalne samouprave u kojoj roditelji imaju prebivalište sufinancira boravak djeteta u dječjem vrtiću, roditelji sudjeluju u cijeni usluge sukladno sklopljenom ugovoru s dječjim vrtićem, poručili su iz gradske uprave. 

Mjera besplatnih vrtića ne obuhvaća vrtiće koji ne sudjeluju u zajedničkim upisima. Riječ je o pet pulskih vrtića – „Maslačak“, „Cvrčak“, „Dugin svijet“, „Histrići“ i „Cipelići“ kojima je Grad povećao mjesečnu subvenciju za 112 eura, odnosno s dosadašnjih 285 na 397 eura po djetetu.

