Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON PRIJAVA

U Ravnom održan sastanak o kamenolomima u zoni zaštite izvora rijeke Omble

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
U Ravnom održan sastanak o kamenolomima u zoni zaštite izvora rijeke Omble
Rijeka Ombla, od izvora do ušća | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Na sastanku se govorilo i o vodoopskrbi i odvodnji naselja Ivanica, prostornom planu Općine Ravno, kao i svim infrastrukturnim projektima i izazovima s kojima je ovaj prostor suočen

Nakon više prijava Hrvatskih voda o otvaranju ilegalnog pogona na području Začula u Bosni i Hercegovini, unutar druge i treće zone sanitarne zaštite izvorišta rijeke Omble, u ponedjeljak je u Općini Ravno održan sastanak na kojem je istaknuto da su problematična tri kamenoloma.

U pitanju su tri kamenoloma, od kojih Srnjak i Začula u trećoj, a Repinac u drugoj zoni sanitarne zaštite. Činjenično stanje je takvo da zakonodavno treća zona zaštite ne znači isto u Republici Hrvatskoj i Federaciji BiH, upozorili su u priopćenju Dubrovačko- neretvanske županije.

Kako je istaknuto na sastanku, kamenolomi Začula i Repinac nemaju sve potrebne dozvole, a inspekcijske službe su na terenu utvrdile da se tamo ne provode aktivnosti. Treći kamenolom Srnjak ima dozvole i u tijeku su pripremni radovi, a na sastanku je dogovoreno mikrozoniranje kako bi se utvrdilo pravo stanje i utjecaj.

„Provodit će se bolje kontrole i nadzor područja te će Općina Ravno reagirati i u svojim prostorno- planskim dokumentima. Zajednički je interes zaštita rijeke Omble koja je izvor pitke vode za šire dubrovačko područje, a planirano je da bude izvor i za dio područja Općine Ravno“, istaknuto je nakon sastanka.

TOPLI LISTOPAD FOTO U Dubrovniku se kupaju! Grijat će i dalje zbog fenomena omega bloka. Evo što je to
FOTO U Dubrovniku se kupaju! Grijat će i dalje zbog fenomena omega bloka. Evo što je to

Posebno je naglašena važnost koordiniranog djelovanja svih uključenih strana kako bi se očuvala kvaliteta vodoopskrbe izvora Omble te osigurala održiva budućnost šireg područja.

Na sastanku se govorilo i o vodoopskrbi i odvodnji naselja Ivanica, prostornom planu Općine Ravno, kao i svim infrastrukturnim projektima i izazovima s kojima je ovaj prostor suočen.

„Naša trajna odrednica mora biti zaštita interesa i prostora Dubrovačko-neretvanske županije, ali istovremeno i briga za naše sunarodnjake u Općini Ravno i Federaciji Bosne i Hercegovine“, poručio je nakon sastanka dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo.

Uz čelnike Općine Ravno i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, na sastanku su sudjelovali i predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika, Hrvatskih voda i Vodovoda Dubrovnik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina
Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama
MIR NA BLISKOM ISTOKU

Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov". U Egiptu će se danas održati mirovni summit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025