U prigodnom govoru na obilježavanju 30. godišnjice ustrojavanja 103. brigade HV-a predsjednik Zoran Milanović je rekao kako u regiji ima onih koji kao da su prespavali posljednjih 30 godina i nisu rekli djeci istinu.

- A istina boli - kazao je Milanović i istaknuo da nema države koja bi okupila ljude kako bi proslavila ustrojavanje borbene jedinice.

- Ima jedna susjedna država, ali oni nisu bili goloruki - rekao je predsjednik Milanović.

- Prije 30 godina bilo vas je puno manje. Bio je jako mali broj ljudi u Hrvatskoj i bez oružja. Govorimo o jeseni 1991. godine - istaknuo je Milanović

Posao samo za hrabre i smjele ljude

- Čitam jutros dopis generala Tusa iz tog vremena gdje piše da grad Rijeka pregovara o izlasku JNA da ne napravi nered i kaže da se ne može osigurati nikakva obrana. Nema oružja, ljudi su golih ruku. To je to vrijeme - naveo je Milanović.

"To je hrabrost, smjelost, drskost koja je bez premca u devedesetim godinama prošlog stoljeća, u jesen kad su se ljudi spremali raditi nešto produktivno. Prije 30 godina ovo je bio posao samo za hrabre i smjele ljude - naglasio je predsjednik.

Tragični slučaj u Puli

Na novinarsko pitanje vezano za zanemarivanje djeteta u Puli rekao je kako nema informacija.

- Zanemarivanje je jedno, ali sektaštvo je drugo. Ako su to vjerski razlozi - to ne spada u slobodu vjeroispovijesti. Pojavit će se sekta koja smatra da ima pravo ubiti, ne? Ali to će se događati - kazao je Milanović.

- Država tu može dosta, ali takvi slučajevi će se događati i u budućnosti. Ne razumijem koja to vjera u svevišnjega počiva na potpunom ignoriranju akumuliranog ljudskog znanja i znanosti koja omogućavaju da danas živimo dulje i bolje nego ikad u povijesti. Neka to rade sa sobom, a djecu neka ostave na miru. Takvu djecu bi trebalo, ako su to sektaški razlozi, uzeti od roditelja. Na kraju krajeva, dijete mora ići i u školu. Ne može dijete odlučiti da ne ide u školu, barem je sada tako - naglasio je Milanović.

- To je užas, ali pitanje je što država to može napraviti. Moram vidjeti više informacija da bih mogao iznijeti svoju prosudbu - dodao je predsjednik.

Covid potvrde

Predsjednik je komentirao i uvođenje Covid potvrda u zdravstvo i socijalu:

- Bio bih liberalniji, a u nekim stvarima i stroži. Priča je sad gotova. Covid nećemo iskorijeniti, ali od njega se možemo kvalitetno zaštiti. Ako netko neće, njegova stvar. Tko je cijepljen, cijepljen je. Misli na sebe, cijepi se. Bit će bolesti i ubuduće, ljudi obolijevaju i od težih bolesti.

EU fondovi

O EU fondovima rekao je sljedeće

- Ako mi godišnje povučemo dvije milijarde kuna, to je ništa, to je premalo. Vrijeme je da odrastemo i shvatimo o čemu se tu radi. Za nas se neće pobrinuti nitko ako se ne pobrinemo sami