Apel darivateljima krvi – nedostaju krvne grupe A+ i B+

Crveni križ Rijeka i KBC Rijeka pozivaju građane, davatelje krvi i one koji će to postati, da zbog nedostatnih zaliha ovog tjedna daruju krv na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu, objavili su u utorak.

Kako navode, nedostaju krvne grupe: A pozitivna (A+) i B pozitivna (B+), a davatelji ostalih krvnih grupa su također dobrodošli.

U Zavod se na darivanje krvi može doći do 19 sati, u srijedu 19. siječnja od 8 do 19 sati, u četvrtak 20. siječnja od 8 do 19 sati i u petak 21. siječnja od 8 do 15 sati.

U Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu u Zagrebu navode da su trenutno niske zalihe krvne grupe 0, pa također apeliraju na darivatelje krvi.