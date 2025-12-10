U Rijeci od 1. siječnja veće cijene odvoza komunalnog otpada

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić odlučila je o povećanju varijabilnog dijela cijena za odvoz miješanog komunalnog otpada, koje će od 1. siječnja biti veće oko 60 posto, a Gradskom vijeću predložila je i povećanje fiksnog dijela cijene, koja će za kućanstva rasti oko 70 posto.

Očekuje se da će, ako Gradsko vijeće sutra prihvati i povećanje fiksnog dijela cijene, ukupni račun za korisnike s četiri člana kućanstva biti veći oko 5 do 10 eura na mjesec.

Prema odluci gradonačelnice, cijena za jedno pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada, za spremnik od 30 litara, raste sa 0,36 na 0,59 eura bez PDV-a ili za 63,89 posto, na ukupno 0,67 eura. Za spremnik od 80 litara cijena raste za 59,18 posto, na ukupno 1,76 eura. Za spremnik od 120 litara također za 59,18 posto, na ukupno 2,64 eura, a za ostale veće spremnike cijena raste također oko 60 posto.

Prema prijedlogu odluke koju je gradonačelnica uputila Gradskom vijeću, od 1. siječnja povećala bi se i cijena obvezne minimalne javne usluge, tj. fiksnog dijela cijene. Za kućanstvo bi se cijena povećala sa 8,24 eura na 14 eura s PDV-om, a za korisnike koji nisu kućanstva s 23,18 eura na minimalno 26,97 do maksimalno 107,85 eura s PDV-om.

Utvrđeni su i kriteriji za umanjenje cijene za korisnike koji nisu kućanstvo pa bi, primjerice, korisnik koji ima jednu zaposlenu osobu ili je površina obračunskog mjesta manja od 20 četvornih metara, ostvario popust od 71,58 eura na cijenu obvezne minimalne javne usluge te bi ona iznosila 23,86 eura na mjesec bez PDV-a. Korisnik koji ima do ukupno 10 zaposlenih osoba ili je površina obračunskog mjesta manja od 1000 četvornih metara, ostvario bi popust od 47,72 eura, itd.

U obrazloženju prijedloga odluke, među ostalim, se navodi da Komunalno društvo Čistoća za potrebe pružanja javne usluge mora pokriti niz različitih troškova te kako su od 2022. do danas značajno povećani troškovi poslovanja zbog čega je poslovanje, po sadašnjim cijenama, neodrživo.