U Rijeci prije 7 godina brutalno pretukli studenta. Skoro su ga ubili. I neće odgovarati za to!

Nevjerojatna priča stiže iz Rijeke. Ukupno sedam godina prošlo je nakon brutalnog napada na mladog studenta Mateja M. na Sveučilišnom kampusu u Rijeci. Suđenje grupu maloljetnika koji su ga napali, pretukli i opljačkali je obustavljeno, a napadači nikada nisu odgovarali, javlja Index.hr

Napad se dogodio 2017. godine, kada su ga četvero maloljetnika, čiji su identiteti poznati, pretukli i ostavili da leži s ozljedama glave. Prvobitno je protiv njih pokrenut sudski postupak, a Općinski sud u Rijeci je u rujnu 2024. godine donio odluku o obustavi tog postupka.

Razlog tomu je činjenica da su napadači u vrijeme incidenta bili mlađi maloljetnici. Suđenje je krenulo tek 2020. godina, a kako su okrivljeni postali punoljetni više im se ne može suditi sutkinja za mladež.

- Ni jedno ročište nije održano, neka su bila otkazana pola sata prije početka. Državna odvjetnica koja je trebala tražiti da se to završi nije uopće reagirala. Više je zastupala okrivljene nego Mateja - govori majka.

Sam incident dogodio se ispred Akademije primijenjenih umjetnosti na Trsatu. Tad su napadači presreli Mateja i napala ga nakon što im je odbio dati cigaretu. Dao se u bijeg, ali su ga uhvatili i nastavili udarati.

Mateja su udarali, a on je u jednom trenutku izgubio ravnotežu i pao s visine od dva metra te zadobio prijelom svoda i baze lubanje te krvarenje mozga. Šokantna je činjenica da dok je ležao na podu, bez svijesti, da su mu napadači uzeli novčanik, dokumente i ključeve, te da nisu pozvali pomoć.

- Onako polumrtvom pokupili su mu sve iz džepova. Da bolnica nije blizu, ne bi ni preživio. Od tada je mnogo puta bio u psihijatrijskoj ustanovi zbog pokušaja suicida - ispričala je majka.

Dodaje da je nakon napada imao probleme s pamćenjem, a više puta je bio hospitaliziran zbog psihičkih trauma i pokušaja samoubojstva. Na kraju je prekinuo studij, a prije tri mjeseca je nestao.

- Ta nepravda ga je ubijala i mene zajedno s njim. Samo bih htjela da budu krivi za sve što su učinili. Vjerovala sam u pravosuđe. Jedan od napadača priznao je krivnju, tako da ih je sutkinja samo trebala proglasiti krivima - zaključuje majka.