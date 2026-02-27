U Rijeci s radom počeo vrtić na talijanskom i hrvatskom jeziku

Dječji vrtić Fiume, zajednički projekt Grada Rijeke, Zajednice Talijana Rijeka i Talijanske unije vrijedan 3,8 milijuna eura, počeo je s radom, a u njemu djeluje pet odgojno-obrazovnih skupina na talijanskom i hrvatskom jeziku.

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić i predsjednik Talijanske unije Maurizio Tremul izrazili su tom prigodom u petak zadovoljstvo jačanjem suradnje i produbljenjem odnosa hrvatske i talijanske nacionalne zajednice u Rijeci.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Četiri odgojno-obrazovne skupine namijenjene su pripadnicima talijanske nacionalne manjine, a jedna ranom učenju talijanskog jezika. Svaka od skupina ima prostor od po 63 četvorna metra za rad, objekt ima polivalentnu dvoranu površine 120 četvornih metara, priručnu kuhinju i druge nužne sadržaje.

U vrtiću je zaposleno 10 odgojitelja, pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju, dvije spremačice, pomoćna kuharica i pedagog za pripadnike talijanske nacionalne manjine. Među njima je osmero novozaposlenih, a ostali su raspoređeni iz drugih podcentara ustanove Dječji vrtić Rijeka.

Foto: Grad Rijeka

Od 3,8 milijuna eura vrijednosti radova, 908.000 je bespovratnih sredstava osigurano iz Mehanizma oporavka i otpornosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a Talijanska unija je sufinancirala projekt sa 796.000 eura.

Ostatak je osigurao Grad Rijeka, koji je za opremanje vrtića uložio dodatnih 211.000 eura. Radovi su započeli u lipnju 2024. godine.