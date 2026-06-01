LUKSUZ NA VODI

U Rijeku uplovio kruzer Sirena: Zapovjednik hrvatski kapetan

Dolazak broda kompanije Oceania Cruises posebno je zanimljiv zbog hrvatskog zapovjednog kadra. U riječkoj luci ove godine očekuju više od 30 kruzera renomiranih svjetskih kompanija.

U riječku luku uplovio je luksuzni kruzer Sirena u vlasništvu kompanije Oceania Cruises, kojim zapovijeda kapetan Dražen Tijan iz Kostrene, na brodu rade i brojni drugi hrvatski pomorci, a zahtjevan manevar uplovljavanja obavio je riječki peljar Boren Lupi, također iz Kostrene. Izvijestili su to u ponedjeljak iz Turističke zajednice grada Rijeke ističući kako je dolazak tog broda posebno zanimljiv zbog zapovjednog kadra te kako je hrvatski kapetan Dražen Tijan pomorac s čak 38 godina iskustva na moru. Dodaju kako dolazak broda Sirena ukazuje na pomorsku tradiciju riječkog kraja i Kostrene, mjesta koje je kroz generacije iznjedrilo brojne kapetane i pomorce te potvrđuje ugled i stručnost domaćih ljudi na svjetskim morima.

Iz Turističke zajednice grada Rijeke ističu kako dolazak kruzera Sirena u riječku luku dodatno potvrđuje sve veći značaj Rijeke na karti međunarodnog kruzing turizma.

U ovoj godini su najavljeni dolasci više od 30 kruzera renomiranih svjetskih kompanija poput Explora Journeys, Silversea, Regent Seven Seas Cruises, Holland America Line, Costa Cruises, AIDA Cruises, Marella Cruises, Ponant Cruises i Saga Cruises.

U narednom razdoblju očekuju se kruzeri nekih od najuglednijih svjetskih kompanija, a kalendar dolazaka raspoređen je do prosinca, što potvrđuje da Rijeka više nije isključivo sezonska luka nego destinacija s potencijalom cjelogodišnjeg prometa kruzera, poručili su iz riječke Turističke zajednice.

