U RS-u opet pala vlada! Šef Savo Minić podnio ostavku

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić iznenada je u ponedjeljak podnio ostavku nakon što se otvorila mogućnost da njegov mandat ospori sud zbog načina na koji je imenovan i izabran.

"Podnio sam ostavku i obavio konzultacije s predsjednikom RS (Sinišom Karanom). On je rekao da će me ponovo predložiti za mandatara i da vlada u ovom sastavu ima njegovu punu potporu", kazao je Minić novinarima u Banjoj Luci.

Cijelo vrijeme, kako je kazao, imali su problem s tim da su "oni koji ne žele dobro RS" dovodili u pitanje legalnost sadašnje vlade pa moraju posegnuti za formalnostima. Kazao je kako je i njemu to neugodno ali se na taj način otklanja mogućnost institucionalne krize u RS.

Iako tvrdi da su obje vlade kojima je do sada bio na čelu bile zakonito izabrane, kaže kako od toga nema koristi kada postoje pravni mehanizmi da se to ospori ali da vladajuća većina u entitetu ostaje stabilna i da je to neće pokolebati.

Miniću je ovo već druga ostavka. Prvu je podnio u siječnju nakon što je prošle godine izabran za premijera na prijedlog Milorada Dodika podnesen u trenutku kada je Dodiku već bio oduzet mandat predsjednika RS zbog pravomoćne presude kojom je osuđen na godina dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

Kada su u vladajućoj koaliciji shvatili da je to problem jer su zbog nelegalno dodijeljenog mandata podnesene žalbe Ustavnom sudu BiH, Minić je podnio ostavku a novi mandat odmah mu je dala Ana Trišić Babić koju je parlament RS postavio za privremenu predsjednicu entiteta do okončanja prijevremenih predsjedničkih izbora raspisanih nakon smjene Dodika.

No kako ustav RS ne poznaje ni instituciju "privremenog predsjednika" entiteta to je postala osnova za novu tužbu odnosno proglašenje druge Minićeve vlade nezakonitom pa je on ponovo posegnuo za ostavkom.

"Ovo je samo poruka da nas ništa ne može zaustaviti", kazao je Minić u ponedjeljak najavljujući kako će i ponovljenom postupku izbora vlade ostati premijerom.

Iz oporbe su ranije sve opisali političkim cirkusom.

"Ponovno izglasavanje Minićeve vlade u Narodnoj skupštini potvrda je da je njima isključivo stalo do svakog novog, makar jednog, dana na vlasti", kazao je ranije Igor Crnadak, šef kluba oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) u entitetskom parlamentu.