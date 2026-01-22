Spasilačka akcija je završena, a prema prvim informacijama, trgovački centar bio je izgrađen bez potrebne dozvole.
UHITILI VLASNIKA
Urušio se krov trgovačkog centra u Rusiji: Jedan poginuli
Čitanje članka: < 1 min
Jake snježne oluje proteklih su dana pogodile Rusiju. Najgore je bilo u Novosibirsku gdje se uslijed velike količine snijega urušio krov na zgradi trgovačkog centra, piše Tass.
U urušavanju je poginuo najmanje jedan čovjek, još je dvoje ozlijeđenih.
Kako pišu ruski mediji vlasnik centra Sergej Turkov je u pritvoru, ali optužnica protiv njega još nije podignuta.
Prilikom urušavanja oštećeno je i nekoliko automobila. Spasilačka akcija je završena, a prema prvim informacijama, trgovački centar bio je izgrađen bez potrebne dozvole.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku