Obavijesti

News

Komentari 0
UHITILI VLASNIKA

Urušio se krov trgovačkog centra u Rusiji: Jedan poginuli

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Urušio se krov trgovačkog centra u Rusiji: Jedan poginuli
2
Foto: PROFIMEDIA

Spasilačka akcija je završena, a prema prvim informacijama, trgovački centar bio je izgrađen bez potrebne dozvole.

Admiral

Jake snježne oluje proteklih su dana pogodile Rusiju. Najgore je bilo u Novosibirsku gdje se uslijed velike količine snijega urušio krov na zgradi trgovačkog centra, piše Tass.

U urušavanju je poginuo najmanje jedan čovjek, još je dvoje ozlijeđenih.

Kako pišu ruski mediji vlasnik centra Sergej Turkov je u pritvoru, ali optužnica protiv njega još nije podignuta.

Russia Shopping Centre Collapse

Prilikom urušavanja oštećeno je i nekoliko automobila. Spasilačka akcija je završena, a prema prvim informacijama, trgovački centar bio je izgrađen bez potrebne dozvole.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump se predomislio, odustao je od carina Europi. Sprema se veliki dogovor oko Grenlanda?
PRATITE NA 24SATA

Trump se predomislio, odustao je od carina Europi. Sprema se veliki dogovor oko Grenlanda?

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura
NEVJEROJATNA KRAĐA

Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura

Prema policijskim navodima, osumnjičene su na svojim radnim mjestima u jednoj banci u Osijeku od 2005. do 13. ožujka 2025. godine, djelovale temeljem zajedničkog dogovora te protivno pravilima poslodavca isplaćivale sebi novac s računa klijenata
Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!
KRAJ ERE

Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!

Sporazum je ograničio Sjedinjene Američke Države i Rusiju na po 1550 raspoređenih strateških bojevih glava svaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026