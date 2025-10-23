Obavijesti

News

Komentari 0
ŠIRE SE SNIMKE

U rusku tvornicu uletio dron? Poginulo je devetero ljudi

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
U rusku tvornicu uletio dron? Poginulo je devetero ljudi
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Međutim, prema lokalnim izvješćima, tvornica proizvodi streljivo za rusku vojsku. Na mjestu događaja raspoređene hitne službe kako bi ugasile požar

Broj poginulih u eksploziji u tvornici u ruskom gradu Kopejsku na istočnim obroncima Južnog Urala se rano u četvrtak popeo na devet, objavila je ruska novinska agencija TASS, citirajući guvernera Čeljabinske oblasti Alekseja Tekslera. Ranije je objavljeno da su poginule četiri, a da je ozlijeđeno pet osoba.

Izvješća o tome da je u tvornicu uletio dron nije bilo moguće odmah potvrditi.

U svojoj objavi na komunikacijskoj platformi Telegram, Teksler nije rekao o kakvoj vrsti tvornice je riječ.

Međutim, prema lokalnim izvješćima, tvornica proizvodi streljivo za rusku vojsku.

Teksler je ranije na Telegramu rekao da su na mjestu događaja raspoređene hitne službe kako bi se požar stavio pod kontrolu.

Dodao je da nema naznaka da je incident na bilo koji način povezan s aktivnošću bespilotnih letjelica.

Kopejsk je udaljen oko 2000 kilometar od Ukrajine i nalazi se blizu ruske granice s Kazahstanom.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., Kijev sve učestalije koristi bespilotne letjelcie letjelice bi gađao tvornice i energetsku infrastrukturu duboko na teritoriju susjedne zemlje.

Ukrajinske obavještajne službe također sabotiraju ruske obrambene tvrtke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025