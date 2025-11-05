Obavijesti

(NE)RAVNOPRAVNOST

U Saboru je 49 zastupnica, ravnomjerna zastupljenost u samo 4 od 30 odbora

Piše HINA,
Zagreb: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav jednoglasno utvrdio listu kandidata za Ustavni sud | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Odbori s izrazitom neravnomjernom zastupljenošću žena i muškaraca, odnosno s malo žena su odbori za obranu (žena je pet posto), za Ustav i poslovnik (11 posto), za pomorstvo (17 posto), za zaštitu okoliša...

Među 150 saborskih zastupnika žena je 49 ili 33 posto, od 30 saborskih radnih tijela u samo četiri zastupnice i zastupnici ravnomjerno su zastupljeni, a u čak devet izrazito neravnomjerno, pokazuje analiza saborskog Odbora za ravnopravnost spolova. Među tih devet radnih tijela odskaču primjeri Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) u kojemu nema ni jedne žene te Odbora za ravnopravnost spolova u kojemu je žena 88 posto. Taj Odbor ima predsjednicu Mariju Lugarić (SDP), deset članica i tri vanjske članice, potpredsjednika Tomislava Josić, a jedini član je Nikola Grmoja (Most).

Jedini saborski odbor u kojemu je „postignut potpuni paritet – 50 posto je žena“ je Odbor za turizam.

Odbori s izrazitom neravnomjernom zastupljenošću žena i muškaraca, odnosno s malo žena su odbori za obranu (žena je pet posto), za Ustav i poslovnik (11 posto), za pomorstvo (17 posto), za zaštitu okoliša (19 posto), za ratne veterane (20 posto) te za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost (23 poto).

Jedine žene u Odboru za Ustav su zastupnica Sandra Benčić (Možemo) i vanjska članica Ana Lovrin, a jedina žena u Odboru za obranu je Sabina Glasovac (SDP) koja je i jedina žena među pet potpredsjednika Hrvatskog sabora.

U samo četiri odbora žene i muškarci ravnomjerno su zastupljeni

S druge strane, u četiri saborska radna tijela, uz već spomenuti odbor za turizam te u odborima za europske poslove, za međuparlamentarnu suradnju i u Antikorupcijskom vijeću postignuta je ravnomjerna zastupljenost žena i muškaraca.

U Odboru za europske poslove žena je 57 posto, predsjednica mu je  Jelena Miloš (Možemo), potpredsjednica Majda Burić (HDZ), Odbor ima sedam članica i četiri vanjske članice te potpredsjednika Ivana Račana (SDP), sedam članova i dva imenovana člana.

Uz predsjednicu Sanju Radolović (SDP), u Odboru  za turizam pet je zastupnica i dvije vanjske članice, potpredsjednik je Antun Kliman (HDZ), šest je zastupnika i jedan vanjski član.

Odbor za međuparlamentarnu suradnju ima predsjednicu Kristinu Ikić Baniček (SDP) i 19 članica te potpredsjednika Hrvoja Zekanovića (HDS) i 21 člana, žena je 48 posto.

Nacionalno vijeće za provedbu Strategije suzbijanja korupcije ima predsjednicu Mirelu Ahmetović (SDP) i četiri članice te potpredsjednika Tomislava Klarića (HDZ) i pet članova, žena je 45 posto.

Među 30 predsjednika radnih tijela, 12 je žena (40 posto), a među potpredsjednicima njih devet (30 posto), pokazuju podaci od 24. listopada. 

 Saborski Odbor za ravnopravnost spolova se na poziv potpredsjednice Europskog parlamenta Antonelle Sberne, uključio u obilježavanje Europskog tjedna rodne ravnopravnosti,  a koji se održava od 3. do 9. studenoga ove godine.

