U Saboru na kocku su stavljeni temelji demokratskog društva

Ustavni sud u nekoliko je navrata o pozdravu “Za dom, spremni” izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske i da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom, no to nije omelo zastupnika DOMiNO da sporni pozdrav koristi sa saborske govornice. Još problematičnije od toga jest što nije bilo osude, iako se tražila reakcija. Ovaj pozdrav nije i ne može biti tek “povijesna fraza”, a njegovo izricanje u najvišem predstavničkom tijelu uvreda je antifašističkim temeljima hrvatske države. “Zahvaljujući antifašistima, Hrvatska je svrstana među pobjednice u Drugom svjetskom ratu” ili “Hrvatski antifašizam odigrao je značajnu ulogu u pobjedi nad mračnim ideologijama”, citati su visokih dužnosnika HDZ-a, i to Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića davani u ranijim prigodama pa je pitanje zašto sad otvaraju prostor povijesnom revizionizmu.

