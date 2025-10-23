Obavijesti

U Saboru rasprava o izmjenama paketa pravosudnih zakona

Među njima su i izmjene Kaznenog zakona kojima se uvodi novo kazneno djelo - dovođenje u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije, a revidira i kazneno djelo podmićivanja zastupnika

Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti izmjene i dopune pet pravosudnih zakona, koje pred njega dolaze na drugo čitanje, a donose se radi pristupanja Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) koje se očekuje iduće godine.

Među njima su i izmjene Kaznenog zakona kojima se uvodi novo kazneno djelo - dovođenje u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije, a revidira i kazneno djelo podmićivanja zastupnika.

Mijenja se i Zakon o kaznenom postupku, a kako je objasnio resorni ministar Damir Habijan, glavna je intencija ubrzanje kaznenog postupka te se stoga pojednostavnjuje postupanje pred optužnim vijećem, a predlaže se i da protiv rješenja kojim se odlučuje o izdvajanju dokaza nije dopuštena posebna žalba.

Kod izmjena Zakona o sudovima, za suce se propisuje zabrana primanja darova te se povećavaju udjeli mjerila kvalitete i kvantitete rada sudaca u njihovom ocjenjivanju (s najviše po 60 na najviše po 70 bodova). Osniva se i novi sudski odjel specijaliziran za postupanje u predmetima korupcije i organiziranog kriminalitetu u Županijskom sudu u Varaždinu

Izmjenama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta rasterećuje se Županijski sud u Zagrebu jer bi se proširila nadležnost Županijskog suda u Varaždinu koji će ujedno preuzeti i područje nadležnosti Županijskog suda u Bjelovaru. Omogućit će se i učinkovitiji rad Uskoka u složenijim koruptivnim kaznenim predmetima.

U paketu od pet zakona su i izmjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždači) kojima se propisuju rokovi za žurno vođenje sudskih postupka.

- Dakle, odgovor na tužbu u roku od 15 dana, za održavanje glavne rasprave u roku od 30 dana od primitka odgovora, te okončanje prvostupanjskog postupka u roku od šest mjeseci, dok je drugostopanjski sud dužan odlučiti o žalbi u roku 30 dana - naveo je ministar Habijan.

Povećavaju se gornje granice prekršajnih kazni za osvetu prema prijavitelju, do 100.000 eura za pravnu osobu, do 15.000 eura za fizičku osobu obrtnika te 6 tisuća eura za pojedinca.

