U SAD za Božić stiže arktička oluja: Temperature će pasti do -45, otkazali na tisuće letova

U Sjedinjene Države za Božić stiže snažna arktička oluja. Američki su meteorolozi jučer upozorili na 'potencijalno paralizirajuće vremenske uvjete u središnjim i istočnim' dijelovima zemlje, zbog kojih bi moglo doći do poremećaja u prometu tijekom blagdanskog razdoblja. Naime, već je na tisuće letova otkazano, a upozorenja su izdana za više od 135 milijuna ljudi.

- Ovo nije kao snježni dan kad ste bili dijete. Ovo je ozbiljna stvar- poručio je američki predsjednik Joe Biden.

Prostor na kojem će se najjače osjetiti posljedice zimske oluje proteže se do Floride i američko-meksičke granice. Nacionalna meteorološka služba (NWS) objavila je da će se do kraja ovog tjedna u nekim dijelovima zemlje temperature spustiti i do -45 stupnjeva Celzijusa.

Također su upozorili na veliku opasnost od ozeblina koje nastaju zbog smanjenog protoka krvi. Nedostatak tople krvi dovodi do smrzavanja i pucanja tkiva, a u ekstremnim slučajevima i do amputacije. Ovako niske temperature kakve će zahvatiti SAD i Kanadu mogu dovesti do ozeblina na goloj koži u roku od pet do deset minuta, piše BBC.

Meteorolozi kažu da bi zimska oluja mogla postati 'ciklonalna bomba'.

'Ciklonalna bomba'

Ciklonalna oluja je izraz za oluju koja se brzo pojačava, pri čemu je pad tlaka zraka najmanje 24 milibara u 24 sata.

Arktička zračna masa vjerojatno će donijeti jake udare vjetra i temperaturu od -9.4 stupnja u El Pasu, u Teksasu, gdje brojni migranti bez dokumenata spavaju na ulici.

Guvernerka države New York Kathy Hochul proglasila je izvanredno stanje uoči oluje. Izjavila je da postoji opasnost od zastoja protoka vode, do čega dolazi kad veliki komadi leda blokiraju tok rijeke, što može uzrokovati poplave. Guverneri Kentuckyja, Sjeverne Karoline, Zapadne Virginije, Georgije i Oklahome također su proglasili izvanredno stanje.

'Ovo se ne smije olako shvatiti'

Prognostičari vjeruju da će hladnoća i hladan vjetar danas doći do istoka zemlje, a sa sobom će donijeti veliku količinu kiše i smrzavanja 'u dijelovima zapadnog Oregona i Washingtona'.

Chris Voss, direktor uprave za hitne slučajeve u okrugu Multnomah u Oregonu, rekao je da je najveću brigu stvara drastičan pad temperature.

- Pacifički sjeverozapad stvarno bilježi izuzetno niske temperature. Mislim da se u svojih sedam i pol godina života na sjeverozapadu Tihog oceana, a posebno ovdje u mom lokalnom području, ne sjećam konkretnog slučaja ovako niskih temperatura. Ovo se apsolutno ne smije olako shvatiti- rekao je.

Mnogi Amerikanci, njih gotovo 113 milijuna, planiraju putovanje dulje od 80 kilometara, a služba za praćenje letova FlightAware je objavila da je otkazano više od 1700 letova planiranih između srijede i petka, uključujući letove za i iz SAD-a, piše Guardian.

-Imali smo sjajan tjedan zahvalnosti uz minimalne smetnje. Nažalost, do Božića neće biti tako- poručio je američki ministar prometa Pete Buttigieg.

Iz NWS-a upozoravaju da ekstremna hladnoća predstavlja posebnu opasnost za stoku.

Test za Teksas

U veljači 2021. godine, kada su oluje preopteretile mrežu, a milijuni ljudi ostali bez struje, stotine ljudi je umrlo u Teksasu. Otpornost električne mreže sada će ponovno biti na testu. Dužnosnici Vijeća za električnu pouzdanost Teksasa uvjereni su da mreža može podnijeti povećanu potražnju.

Na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji guverner Greg Abbott iskazao je uvjerenost da je Teksas sada dorastao izazovu.

- Mislim da će se povjerenje steći tijekom sljedećih nekoliko dana jer će ljudi vidjeti da će mreže raditi s lakoćom unatoč ultraniskim temperaturama- rekao je.

