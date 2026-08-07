U Samoboru se sudarili kamion i automobil, više je ozlijeđenih

Iz zagrebačke policije potvrdili su da su jutros oko 7.15 sati dobili dojavu o prometnoj nesreći jednog teretnog vozila i jednog automobila u Ulici grada Wirgesa u Samoboru.

U nesreći je ozlijeđeno četvero ljudi te je svima liječnička pomoć pružena u KBC Sestre milosrdnice. Kako neslužbeno doznajemo, vjerojatno se ne radi o težim ozljedama.

Zbog obavljanja očevida promet je bio obustavljen od 7.20 do 8.20 sati. Uzrok nesreće i druge okolnosti zasad nisu poznati.

